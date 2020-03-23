"Русские сезоны" запускают онлайн - марафон Stay home

23 марта международный проект "Русские сезоны" министерства культуры РФ запускает на официальном сайте бесплатный онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons. Сегодня в 21.00 по московскому времени (в 19.00 по парижскому) покажут запись концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимира Федосеева. Сформирована программа трансляций первой недели. Генеральный директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев рассказал "РГ" о новом проекте, его участниках и сюрпризах, которые готовятся для европейского зрителя.

Алексей, за считанные дни удалось переформатировать крупнейший фестиваль русского искусства - процесс невероятно трудоемкий. Кто поддержал вашу инициативу?

Алексей Лебедев: Сегодня мир переживает, наверное, самый серьезный глобальный вызов со времен Второй мировой войны. Страны закрывают границы, вводят ограничения и карантинные меры, меняя образ жизни миллионов людей. Культура не может остаться в стороне от происходящих процессов, и вы наверняка знаете, что сотни площадок мира открывают доступ к видеозаписям спектаклей, аудиолекциям, запускают онлайн-трансляции, живые концерты, виртуальные экскурсии.

Для "Русских сезонов", как крупного международного зарубежного российского проекта в сфере культуры, нынешняя ситуация тоже вызов. Мы перенесли 100% мероприятий с марта и апреля 2020 года на более поздний срок (в этом году "сезоны" проходят во Франции, Бельгии, Люксембурге), но не остановились на этом. Чтобы обеспечить доступ к культурному контенту из России для всех желающих и продолжить, несмотря ни на что, наш марафон, мы запустили онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons. Это перефокусировка наших усилий и ресурсов из оффлайна в онлайн. Мы обратились к участникам "Русских сезонов" нынешнего года и к участникам прошлых лет с просьбой предоставить видеоматериалы для трансляций на нашем сайте. И многие уже поддержали эту инициативу, например, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект "Кинопоэзия" заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский Синодальный хор и другие.

Артисты, коллективы и учреждения культуры заинтересованы в сохранении и развитии работы со зрителями - мы все работаем для людей! Поэтому онлайн-события и трансляции в жестких условиях карантина - то, что востребовано сегодня всеми участниками - от исполнителей до многомиллионной аудитории зрителей. Уверен, что творческие коллективы найдут с помощью онлайна своих новых поклонников.

Идею расширения в онлайне поддержали также официальные послы проекта "Русские сезоны" Семен Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие.

Во всем мире десятки тысяч культурный событий отменены или перенесены. Учитывая сложность организационных, логистических процессов, как сильно изменится программа "Русских сезонов" в этом году?

Алексей Лебедев: Мы сделаем все, чтобы запланированные на территории Франции, Бельгии и Люксембурга российские мероприятия состоялись - речь идет о выставках, спектаклях, концертах, фестивалях. Нам предстоит большая организаторская работа по пересогласованию сроков, площадок, перенаправлению артистов и многому другому. События не отменены, а переносятся на более поздний срок: лето, осень, зиму 2020/2021 года. Онлайн-программа, которую мы открываем 23 марта, станет дополнением к основной программе и включит в себя трансляции уникальных событий, которые проходили в России. Например, концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского к 85-летию Владимира Федосеева. Мы проводим серьезную работу не только по подборке контента, но и адаптации, переводу, специально делаем субтитры на французском языке.

Расскажите подробнее о Stay home with Russian seasons. Какие проекты, возможно, даже премьеры ждут европейских зрителей?

Алексей Лебедев: Предварительная программа такова: 23, 25 и 27 марта в 21:00 (по московскому времени) на сайте будут транслироваться онлайн видеоматериалы участников "Русских сезонов": концерты, спектакли, балеты, киноленты. Мы планируем провести и онлайн трансляции концертов, сейчас в процессе переговоров с нашими послами и постоянными участниками, но обязательно сделаем несколько музыкальных сюрпризов. В планах и серия лекций от наших ведущих экспертов. Мы стремимся сформировать для зрителя удобную и разнообразную программу.

Ожидаете ли вы, что "Русские сезоны" онлайн станут самостоятельным проектом?

Алексей Лебедев: Онлайн-программа, с одной стороны, является "бонусом" и будет показывать дополнительные концерты и редкие, архивные записи ведущих коллективов России. С другой стороны, мы можем рассматривать ее как самостоятельный проект, который будет иметь будущее и после окончания пандемии коронавируса.

Насколько, на ваш взгляд, формат культуры онлайн станет популярен в ближайший месяц?

Алексей Лебедев: Сегодня в нашей сфере происходит колоссальный бум трансляций, безумно интересное время с точки зрения изменения работы со зрителем. Например, многие мировые звезды устраивают в своих социальных сетях "неформальные" концерты, кто-то даже поет по заказу и просьбам своих подписчиков. Новое время, совершенно другой масштаб: нет границ, миллиардная аудиторию в Интернете. Честно, мне самому очень любопытно, каких результатов мы достигнем. Наша команда ожидает значительный интерес. Я приглашаю российских и иностранных зрителей приобщиться к русской культуре и надеюсь, что охват проекта будет измеряться миллионной аудиторией. Давайте вместе разделим радость от созерцания мастерства российских музыкантов, певцов, танцовщиков, дирижеров, композиторов, художников, актёров, режиссеров и прикоснемся к прекрасному миру русской культуры.

Справка "РГ"

23 марта, в 19:00 по парижскому времени и 21.00 по московскому проект откроется концертом Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Большой симфонический оркестр является постоянным участником "Русских сезонов", а в 2018 году закрывал фестивальную программу проекта в Национальной академии Санта Чечилия в Риме. 23 марта зрители смогут посмотреть выступление, которое состоялось 19 сентября 2017 года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в честь 85-летия художественного руководителя и главного дирижера оркестра с 1974 года, народного артиста СССР Владимира Федосеева.

В программе - Симфония № 5 си-бемоль мажор А. К. Глазунова, вступление к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н. А. Римского-Корсакова, музыка балета "Весна священная" И. Ф. Стравинского.

25 марта, в 19:00 "Русские сезоны" представят ораторию "Андрей Рублёв" в исполнении Московского Синодального хора. Премьера произведения, написанного в 2018 году известным ватиканским композитором монсеньором Марко Фризиной состоялась 24 ноября 2019 года в концертном зале "Зарядье" в Москве при поддержке Министерства культуры РФ.

Оратория приурочена к 30-летию прославления знаменитого русского иконописца в лике святых. В сюжете используется легенда встречи ученика Андрея Рублёва, иконописца Даниила Чёрного, с учителем.

В концерте участвуют заслуженный артист РФ Алексей Пузаков, Московский Синодальный хор, симфонический оркестр Voce Anima, хор Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове, Молодежный Синодальный хор. Дирижер - монсеньор Марко Фризина.

В пятницу, 27 марта, в 19:00 посетители сайта увидят подборку лучших танцев Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". Артисты исполнят хореографические композиции "Приветственная лезгинка", "Ритмы планеты", "Весна", "Праздник в горном ауле", представляющие многонациональный народ Дагестана.

"Лезгинка", созданная в 1958 году, побывала в 70 странах мира и является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессионалов. Ансамблем поставлено свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России.

Онлайн-проект Stay home with Russian Seasons создан для российских и иностранных поклонников русской культуры и объединяет материалы ведущих российских творческих коллективов - участников "Русских сезонов". На сайте еженедельно будут демонстрироваться театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы.