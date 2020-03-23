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Анонсирован приквел God of War 2018 года

Текст:   Богдан Бобров
23.03.2020,  
14:12
Фото: Dark Horse Фото: Dark Horse
Фото: Dark Horse

Издательский дом Dark Horse выпустит комикс God of War: Fallen God по знаменитой франшизе игр PlayStation.

В нем будут описаны события, происходящие с Богом Войны сразу после финала третьей части - а именно после его победы над Зевсом. Соответственно, читатели смогут найти много ответов на тему того, как Кратос "скатился" до оседлой жизни на промерзлых скандинавских землях вместе с женой и отпрыском, поэтому комикс можно смело назвать приквелом игры 2018 года.

Вот небольшая часть аннотации, которая описывает основную сюжетную канву будущего проекта: "Полагая, что он наконец-то освободился от своего рабства, Кратос отправляется в пустыню, пытаясь отдалиться от своего дома и позора, но понимает, что ярость и вина следуют за ним по пятам. Кратос гневается на единственного врага, которого так и не смог победить - на самого себя. Но эту войну ему не выиграть, она приносит лишь безумие".

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Первый выпуск God of War: Fallen God выйдет 24 июня текущего года.

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