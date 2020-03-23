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23.03.2020 14:28
Рубрика: Власть

АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором

Текст: Юлия Кривошапко
В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания. Такая инициатива содержится в письме (есть у "Российской газеты") руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, адресованном первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Признание коронавируса форс-мажором позволит бизнесу получить отсрочку при невозможности исполнить те или иные обязательства. Согласно статье 401 Гражданского кодекса, только обстоятельства непреодолимой силы могут снять с предпринимателя эту ответственность, поясняют в АСИ.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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В числе других мер поддержки МСП и представителей отраслей, оказавшихся в особенно сложном положении, предложены налоговые каникулы до 1 июля, мораторий на начисление и уплату арендных платежей до 1 сентября, амнистия по штрафам (налоговым и административным), начисленным в 2020 году, запрет на новые штрафы до 1 сентября.

Кроме того, в АСИ считают важным увеличить пороги для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) со ставкой налога в 6% до 800 млн рублей и для ставки в 15% до 2 млрд рублей. Ставку НДС для предприятий общественного питания, индустрии гостеприимства и пищевой промышленности в связи с незначительным объемом входящего НДС и большой долей затрат на фонд оплаты труда предлагается снизить до 10%.

В письме также есть инициатива по введению полного моратория до конца 2020 года для хозяйствующих субъектов, в том числе бюджетного сектора, на проведение выездных проверок налоговиками и другим контрольно-надзорными органами и приостановлению до конца 2020 года ранее начатых выездных проверок.

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