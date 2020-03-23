Ассоциация юристов России рассчитала базовые компенсации морального вреда

Ассоциация юристов России подготовила методику расчета сумм компенсации морального вреда. В ближайшее время появится специальный калькулятор, который можно будет использовать для определения размера компенсации в каждом конкретном деле.

Пьяный уличный гонщик разогнался ночью на спортивном автомобиле и сбил ребенка на пешеходном переходе. Теперь мальчик до конца дней не сможет ходить. Сколько взыскать с мажора?

Это одно из типовых дел методики. Если применить заложенные в ней формулы, то получается 15,1 миллиона рублей, которые мажор должен выплатить в качестве компенсации морального вреда.

Счетчик работает так: для типовых дел закладываются базовые суммы, они называются базовыми вменяемыми компенсациями. Например, за боль и страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, шоком, страхом за свою жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей. Здесь предполагаются ситуации, когда серьезного вреда здоровью не нанесено, переживание было относительно коротким, но сильным, боль невыносимой. Допустим, удар током, продолжительная асфиксия в результате попадания под завал, удар по лицу, изнасилование, пытки при условии, как подчеркивают авторы методики, "если эти посягательства не повлекли постоянный или даже временный дефицит здоровью".

Сегодня основная масса пострадавших получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 до 200 тысяч рублей

Если в результате происшествия человек полностью па­рализован, базовую ставку предлагается установить в 4,5 миллиона рублей. А потом применять специальные коэффициенты в зависимости от особенностей конкретного дела.

В случае с мажором-гон­щиком базовая ставка как раз 4,5 миллиона рублей. Поскольку потерпевший - ребенок, то сумма умножается на полтора. Так как авария произошла из-за грубой неосторожности гонщика, сумма еще раз умножается на полтора. Подобный коэффициент - 1,5 - применяется и третий раз: при оценке фактических обстоятельств дела, так как гонки на скоростном автомобиле в состоянии наркотического опьянения представляют собой поведение особой общественной опасности.

Предлагается оценивать по базовым ставкам и время, потраченное на лечение. 5 тысяч рублей за один день в больнице для самых тяжелых случаев, когда человек прикован к больничной койке, испытывает мучительные боли. Когда же дело пойдет на поправку, то и коэффициент снижается.

Еще один пример из методики. Мужчина средних лет приобрел в салоне новый автомобиль с заводским дефектом в тормозной системе и попал в аварию, получив тяжелые переломы. Частично авария произошла по вине самого потерпевшего, значительно превысившего положенную скорость. Первую неделю в больнице водитель особенно мучился, потом боли прошли, но он еще месяц лежал в больнице, потом двадцать дней лечился амбулаторно. В итоге переломы срослись, все зажило. Иск подан к производителю автомобиля.

Первые семь дней - самые тяжелые - умножаются на 5 тысяч, оставшиеся тридцать дней в больнице умножаются на 2,5 тысячи, а двадцать дней амбулаторного лечения умножаются на тысячу. В итоге получается базовая ставка 130 тысяч рублей. Затем применяются коэффициенты. Сумма умножается на два, поскольку ответчик - коммерческая организация. Но так как потерпевший частично сам виноват, еще применяется коэффициент 0,9, в итоге окончательная сумма получается в размере 234 тысяч рублей.

Использовать систему может как судья, но для этого, скорее всего, потребуются какие-то законодательные изменения, так и представители сторон и эксперты, а результаты компьютерных расчетов могут служить обоснованием, почему стороны требуют ту или иную сумму в качестве компенсации.

Идея проекта в том, чтобы дать судьям определенные ориентиры для назначения компенсаций. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в похожих ситуациях, например потери близкого, не должно быть такого разброса - от копеек до миллионов.

За боль и страдания, связанные с унижением человеческого достоинства, страхом за свою жизнь, базовую ставку предлагается установить в миллион рублей

"Проблема несовершенства практики назначения компенсаций морального вреда сегодня активно обсуждается в правовом сообществе, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Комиссия Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда привлекла к подготовке своих предложений широкий круг экспертов, как юристов-практиков, так и представителей юридической науки. Безусловно, все общество заинтересовано, чтобы размеры компенсаций стали достойными, появилась понятная практика расчета и назначения таких компенсаций. У компенсаций морального вреда две важные функции. Первая - собственно компенсационная, то есть восстановление социальной справедливости. Вторая - превентивная. Риск, что будет взыскана высокая сумма компенсации, может в каких-то случаях удержать гражданина от противоправного поведения или заставить его строже выполнять свои обязанности, например, следить за соблюдением мер безопасности. Поэтому работа по совершенствованию практики назначения компенсаций крайне важна".

По его словам, в целом суды ежегодно рассматривают примерно 16 тысяч дел о компенсации вреда жизни и здоровью, удовлетворяя 90 процентов требований на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

Как подчеркивает председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст, цель предлагаемой методики состоит в том, чтобы сделать более предсказуемой и справедливой компенсацию морального вреда для наиболее распространенных случаев подобных посягательств.

"Сейчас мы разрабатываем калькулятор, который будет рассчитывать размер компенсации, - говорит Ирина Фаст. - Предлагаемая методика мягкой стандартизации не лишает судью свободы усмотрения в определении размера компенсации, например, в плане выбора адекватного уточняющего коэффициента, но позволяет сделать данный процесс более предсказуемым, практику разрешения споров - более унифицированной, а размеры присуждаемых компенсаций - более справедливыми".

Сегодня, по подсчетам экспертов, суммы компенсаций морального вреда, взыскиваемые в России, в среднем в 4,9 раза ниже, чем в Дании или Израиле, в 7 раз ниже, чем в ЮАР, в 32 раза ниже, чем в Чехии.