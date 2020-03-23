Новости

Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы 18:42
Россияне смогут посмотреть якутские фильмы бесплатно до 10 апреля 18:42
Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг 18:39
Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан 18:33
В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса 18:32
На Кубе у российского туриста выявили коронавирус 18:26
Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции 18:23
Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России 18:22
Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус 18:19
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию 18:19
Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции 18:09
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса 17:40
Саратовца осудили на пятнадцать лет за изготовление 9 кг наркотиков 17:37
В Южной Корее число победивших COVID-19 превысило три тысячи человек 17:36
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус 17:36
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную 17:35
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд 17:29
Назначен новый министр МВД Карачаево-Черкесии 17:24
Аудитория российского ТВ за неделю выросла на 4% 17:23
В мэрии Саранска запретили рукопожатия 17:21
Археологи обнаружили сотни монет XVIII века под полом церкви 17:21
Жители Петербурга стали активнее арендовать дачи в Ленобласти 17:19
Президент Южной Кореи будет жертвовать 30% зарплаты на борьбу с COVID-19 17:12
Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии 17:11
Россельхознадзор ввел временный запрет на экспорт круп 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 17:23
Рубрика: Культура

Аудитория российского ТВ за неделю выросла на 4%

Текст: Галина Мисливская

За последнюю неделю аудитория российского телевидения выросла на 4%, в том числе - за счет детей и молодежи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу единого телеизмерителя Mediascope.

По мнению экспертов, на рост потребления телевизионного и видеоконтента повлияла ситуация с коронавирусом. "Люди стали больше времени проводить дома, поэтому уже сейчас мы наблюдаем рост телеаудитории по всей России. Особенно это заметно среди детей и молодежи", - сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Фото: iStock
Как строить жизнь пожилым москвичам в условиях самоизоляции

По данным компании, с 16 по 20 марта общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению со второй и первой неделей месяца. Наиболее значительный прирост наблюдается среди детей 4-17 лет (+24%) и молодежи в возрасте 18-24 лет (+13%).

Кроме того, на 11% вырос телерейтинг на дачах во всех возрастных категориях. Сильнее всего - в аудитории 12-17 лет (в два с лишним раза) и 4-11 лет - на 76%. Молодежь в возрасте 18-24 лет стала смотреть телевидение на 26% чаще. "Однако объем телепросмотра на дачах пока остается небольшим, поскольку активный дачный сезон еще не начался",- отметили в компании.

Наибольший рост аудитории зафиксирован в дневное время. Среди передач лидируют новостные и информационно-аналитические программы - их стали смотреть на 9% чаще и дома, и на даче. По предварительным данным Mediascope, в прошедшее воскресенье, 22 марта, в Москве значительно выросло время домашнего просмотра новостей. При этом в топ-10 передач за неделю 16-22 марта в столице попали сразу шесть новостных программ.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской