Аудитория российского ТВ за неделю выросла на 4%

За последнюю неделю аудитория российского телевидения выросла на 4%, в том числе - за счет детей и молодежи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу единого телеизмерителя Mediascope.

По мнению экспертов, на рост потребления телевизионного и видеоконтента повлияла ситуация с коронавирусом. "Люди стали больше времени проводить дома, поэтому уже сейчас мы наблюдаем рост телеаудитории по всей России. Особенно это заметно среди детей и молодежи", - сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

По данным компании, с 16 по 20 марта общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению со второй и первой неделей месяца. Наиболее значительный прирост наблюдается среди детей 4-17 лет (+24%) и молодежи в возрасте 18-24 лет (+13%).

Кроме того, на 11% вырос телерейтинг на дачах во всех возрастных категориях. Сильнее всего - в аудитории 12-17 лет (в два с лишним раза) и 4-11 лет - на 76%. Молодежь в возрасте 18-24 лет стала смотреть телевидение на 26% чаще. "Однако объем телепросмотра на дачах пока остается небольшим, поскольку активный дачный сезон еще не начался",- отметили в компании.

Наибольший рост аудитории зафиксирован в дневное время. Среди передач лидируют новостные и информационно-аналитические программы - их стали смотреть на 9% чаще и дома, и на даче. По предварительным данным Mediascope, в прошедшее воскресенье, 22 марта, в Москве значительно выросло время домашнего просмотра новостей. При этом в топ-10 передач за неделю 16-22 марта в столице попали сразу шесть новостных программ.