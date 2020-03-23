Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).

Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля. Доллар достигал 81,5 рубля, евро - 87,4. На 13:49 мск доллар торговался по 80,62 рубля, евро - 86,14.

Котировки нефти сорта Brent снизились на 5%, до 25,6 доллара за баррель после новостей о том, что переговоры с ОПЕК о балансировке нефтяного рынка не встретили одобрения в США и, вероятно, не состоятся.

При этом Банк России в конце прошлой недели нарастил продажи валюты, призванные поддержать рубль, до 170 млн долларов в день.