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23.03.2020 14:30
Рубрика: Экономика

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Текст: Игорь Зубков
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Торги на Московской бирже открылись в понедельник снижением курса рубля. Доллар достигал 81,5 рубля, евро - 87,4. На 13:49 мск доллар торговался по 80,62 рубля, евро - 86,14.

Фото: iStock
Курс доллара превысил 81 рубль

Котировки нефти сорта Brent снизились на 5%, до 25,6 доллара за баррель после новостей о том, что переговоры с ОПЕК о балансировке нефтяного рынка не встретили одобрения в США и, вероятно, не состоятся.

При этом Банк России в конце прошлой недели нарастил продажи валюты, призванные поддержать рубль, до 170 млн долларов в день.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Курс рубля

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