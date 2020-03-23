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Берите, пока не подорожали. Лучшие смартфоны до 15 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
23.03.2020,  
12:25
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что современному человеку нужно от современного смартфона? Достаточно большой экран, хотя бы три камеры (пейзажная, обычная и портретная), не менее трех гигабайт оперативной памяти и от 64 гигабайт - постоянной, модуль NFC для бесконтактной оплаты. Ну и разрешение экрана - минимум FullHD+.

Вроде бы столько требований - кажется, что смартфон должен стоить 20-25 тысяч рублей, а с учетом ползучего повышения цен - даже больше. Но на самом деле есть несколько достойных моделей, которые можно купить дешевле 15 тысяч. Вот они.

1. Бессменный лидер всех пользовательских рейтингов - Redmi 8T с 4/64 гигабайтами памяти. Чем он хорош? Квадрокамерой, делающей нестыдные снимки, емким аккумулятором на 4000 мАч, который обеспечивает хорошую автономность, ну и модулем NFC, конечно. Все остальное тоже на уровне. На горизонте маячит обновление до Android 10. От 13500 рублей - за верного помощника.

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2. Honor 20 Lite. "Крепкий середняк" с тройной камерой, аккумулятором на 3400 мАч и 128 гигабайтами постоянной памяти. Последнее - несомненный плюс. Как и качество фотографий - почитайте обзоры. От 14300 рублей у самых разных продавцов.

3. Vivo Y19. Очень стильный аппарат с самым "толстым" аккумулятором на 5000 мАч и памятью на 128 гигабайт. Ну и с тройной камерой, конечно - они у Vivo тоже очень неплохи. Компания активно развивает российское направление и делает все, чтобы покупатели были довольны, поэтому обновление Android тоже с высокой вероятностью будет. 13 тысяч рублей у официалов.

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