Бизнесмену из США Джину Спектору суд отказал в залоге

Мосгорсуд оставил в СИЗО директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" гражданина США Джина Мирона Спектора, обвиняемого по делу о взяточничестве.

Таким образом суд отклонил жалобу защиты об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО. Адвокаты просили отпустить Спектора под залог в 5 миллионов рублей или под домашний арест.

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал до 19 апреля гражданина США по делу о посредничестве во взятке экс-помощнику зампреда правительства России Анастасии Алексеевой. По этому делу также проходят директор по корпоративным вопросам компании "Промомед ДМ" Максим Якушкин и советник гендиректора "Р-фарм" Вадим Белоножко. По версии следствия, Алексеева, которая в 2015-2016 годах была помощником заместителя председателя правительства, получила взятку от Якушкина в виде оплаты турпоездок. Как считает следствие, взяткодатели оплатили чиновнице ее поездки на Новый год на Пхукет и на майские праздники в Доминикану. Общая стоимость туров составила около 4 миллионов рублей. По информации СМИ, уголовное дело может быть связано с лоббированием интересов ряда фармкомпаний на российском рынке. Сам гражданин США и уроженец Ленинграда, которого на родине звали Евгений Миронович, вины не признает.