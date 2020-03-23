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23.03.2020 16:44
Рубрика: Общество

Солнечные часы времен Христа найдены в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при проведении исследований в прибрежном городе Денизли обнаружили хорошо сохранившиеся древние солнечные часы, возраст которых составляет около 2000 лет.

Как сообщает Daily Sabah, солнечные часы эпохи эллинизма были изготовлены из мрамора. Их обнаружили при раскопках в древнем городе Лаодикия, который был расположен примерно в 600 километрах к югу от современного Стамбула.

Фото: Sarah Lambert-Gates & Darko Maricevic / Antiquity Publications Ltd, 2020
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"Солнечные часы ориентированы на юг, - говорит главный археолог из Университета Денизли в Памуккале Джелал Шимшек. - Они показывают времена года, месяцы и сами часы. Этот предмет является уникальным".

По его словам, часы украшены греческими изображениями и греческими же названиями времен года. Возможно, они работали бы и сейчас, однако у этого артефакта отсутствует гномон - вертикальный шест, по теням от которого и определялось время.

В эллинистический период времени солнечные часы были широко распространены. Возраст артефакта, по оценкам ученых, составляет примерно 2000 лет. То есть он был создан и использовался во времена Иисуса Христа.

Город Лаодикия был построен в III веке до нашей эры. Здесь располагалась одна из семи церквей, упомянутых в "Книге откровения". В нем сохранилось множество артефактов и сооружений. Например, здесь расположен крупнейший древний стадион на территории Турции, театр и священная агора.

К слову, Лаодикия - это самый большой древний город в современной Турции после Эфеса в Измире, расположенного в 200 километрах к западу.

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