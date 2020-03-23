Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк

Польские археологи проанализировали останки людей, найденных в домах древнего города Чатал-Хююк на территории Турции, и установили, что причиной смерти его жителей среди всего прочего становилась дыхательная недостаточность. При этом умерших хоронили в их же собственных домах.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Город Чатал-Хююк в турецкой провинции Конья, южная Анатолия, является одним из древнейших на планете. Последние исследования показали, что он был основан около 8000 года до нашей эры. На сегодняшний день это самое крупное и хорошо сохранившееся неолитическое поселение.

При проведении раскопок во многих домах были обнаружены останки давно умерших людей. Исследователи из Польши во главе с доктором Катаржиной Харабаш изучили их. Анализ дал еще более широкое представление о жизни древних горожан и их похоронной практике.

Один из скелетов был обнаружен в доме, который использовался между 6700-6500 гг. до н.э. В то время во многих домах хоронили мертвых, таков был обычай. Но ученых интересовало, были ли это специальные здания для погребений? Анализ показал, что в данном случае останки принадлежали женщине. На момент смерти ей было 35-50 лет. Ее рост составлял 1,54 метра. Судя по износу ее зубов, она в основном занималась прядением и изготовлением корзин и ковриков. На ее костях также были обнаружены следы органической сажи.

"Это говорит о том, что при жизни женщина вдыхала пары, поднимающиеся из очага, - пишет доктор Харабаш. - Длительное воздействие таких паров на организм может привести к изменениям в ткани легких, что приводит к дыхательной недостаточности".

По ее мнению, эта болезнь могла быть распространенной в древнем городе. Дома в нем плотно прилегали друг к другу, порой, у них были общие стены. С высоты птичьего полета город выглядел как пчелиные соты. Входы и выходы нередко делали в крышах. Поэтому не было и речи о том, чтобы наладить в домах эффективную вентиляцию.

"В доме, где мы обнаружили останки, очаг находился в месте, которое мешало хорошей вентиляции, - говорит доктор Харабаш. - Следовательно, это может указывать на то, что женщина была похоронена в собственном доме".

Исследование показало, что умерших помещали в неглубокие колодцы, которые затем накрывали крышкой, а сверху покрывали штукатуркой. Вероятно, такие "домашние" захоронения использовались повторно. "Старые" останки сдвигали в сторону или вынимали их, а в колодец укладывали "новые".

Около 8000-8500 лет назад Чатал-Хююк переживал пик своего расцвета. Местные жители активно занимались скотоводством и выращивали злаки. Постепенно земля вокург города стала истощаться. Горожане начали испытывать трудности с добвыванием пищи.

В ходе анализа было установлено, что некоторые из обследованных умерших горожан страдали от цинги и остеопороза. Цинга - это болезнь, вызываемая острым недостатком витамина C, в результате которой соединительная ткань теряет свою прочность. Остеопороз - это хронически прогрессирующее заболевание скелета, которое характеризуется снижением плотности и прочности костей.