Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 33 тысячи человек

В Испании резко увеличилось количество зараженных коронавирусом нового типа. Как проинформировали в министерстве здравоохранения пиренейского королевства, число подтвержденных случаев превысило 33 тысячи - на 4,3 тысячи больше, чем днем ранее.

Треть инфицированных зарегистрирована в Мадриде (10,5 тысячи), на втором месте - Каталония (5,9 тысячи), на третьем - Страна басков (2,4 тысячи).

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 462 человек. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Испании достигло 2182 человек. Вылечились 3355.

Власти страны задействовали армейские подразделения для дезинфекции аэропортов и портов в некоторых городах. Мэрия Мадрида также попросила направить военных медиков в дома престарелых. Случаи коронавирусных инфекций зарегистрированы в 20 процентов таких домов, работающих в регионе (100 из 500).

Тем временем полиция следит за соблюдением гражданами режима карантина. С 15 марта только в столице было выписано 4580 штрафов за необоснованное нахождение на улице. Самый забавный случай произошел накануне. Штраф получил 77-летний мужчина, отправившийся на "охоту за покемонами".