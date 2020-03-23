Цена природного газа по спотовым (быстрым) контрактам в Европе сейчас находится на многолетних минимумах - чуть выше 100 долларов за 1 тысячу кубометров и даже опускалась ближе к 90 долларам за 1 тысячу кубометров. При этом падение котировок нефти на рынке трубопроводного газа сказалось слабо. Когда 9 марта цены на "черное золото" обвалились более чем на 30%, газ упал только на 11% и очень быстро отыграл снижение.

В годовом отношении природный газ стал даже выглядеть привлекательнее нефти. Марки Brent и WTI за год потеряли более 60% цены, а трубопроводный газ - 41%. Впрочем, это только статистика, не отменяющая для "голубого топлива" печальной не менее чем для "черного золота" действительности. Но у экспортеров трубопроводного газа есть некоторые поводы с большим оптимизмом смотреть в будущее.

"Цены на нефть обвалились совсем недавно и прямого влияния на котировки газа не оказали, так как спотовые цены на него уже давно находятся в упадке из-за избытка предложения СПГ, которое наложилось на теплую зиму и коронавирус в Китае", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, если цены на нефть останутся на этом уровне, то они потянут вниз цены на сжиженный природный газ (СПГ) по долгосрочным контрактам в Азии. Это может поддержать спрос в АТР и тем самым помочь и европейскому рынку обрести баланс. Правда, все это справедливо только в условиях победы над эпидемией и ее последствиями, уточнил эксперт.

Уже летом прошлого года многие производители СПГ были вынуждены торговать им на грани рентабельности, а в этом году из-за снижения спроса на фоне эпидемии коронавируса ситуация только ухудшилась. Известно об отказах от поставок СПГ как в Европе, так и в Азии. Ряд экспертов считают, что из-за снижения цен и спроса в 2020 году в США, Катаре и Австралии не будет запущено ни одного нового СПГ-производства.

Объемы экспорта российского газа в Европу пока лишь немного уступают показателям 2019 года

"В этих условиях очень сложно принимать новые инвестиционные решения", - считает Гривач. Он подчеркнул, что, возможно, будут отсрочки и по строящимся проектам. Не только из-за карантина: падение цен осложнит привлечение финансовых ресурсов как из собственных денежных потоков, так и заемных.

На этом фоне российская газовая отрасль выглядит вполне устойчиво. Объемы экспорта российского газа в Европу пока лишь немного уступают показателям прошлого года, а на некоторых направлениях ("Северный поток" и "Турецкий поток") даже показывают рост. Другое дело, что "Газпром" также находится в заложниках низких цен на свой товар, но запас прочности у него значительно выше, чем, например, у американских производителей СПГ. Это, впрочем, не может гарантировать российской компании возможное падение объемов экспорта уже во втором квартале этого года. Холодов уже не предвидится, а европейские хранилища газа по-прежнему заполнены до отказа.

Благодаря предоставленным льготам предприятиям газохимии и по производству СПГ, а также налоговым преференциям для ресурсных баз, новые российские газовые проекты не потеряли привлекательность для инвесторов даже в период низких цен на газ.