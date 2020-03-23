Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 марта

Премьеры "Холопа" и "Паразитов" на телевидении, документальный фильм о Майлзе Дэвисе, День театра на "России К", сериал "Заступники" на Первом канале. Это и многое другое ждет телезрителей на текущей неделе по ТВ и в Сети.

Дело адвоката боится

Первый канал позиционирует выход в эфир сериала "Заступники" как премьеру сезона. Этот проект - экранизация. Режиссер Владимир Котт сделал фильм по мотивам книги Дины Каминской "Записки адвоката" и основан на реальных советских судебных процессах. 1966 год. Конец "оттепели". Нина Метлицкая, молодой и амбициозный адвокат, берется за самые сложные дела, включая обвинения в диссидентстве. Девушке выпадает шанс перевестись из небольшой юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 - самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Теперь Нине предстоит доказать, что она оказалась на новом месте заслуженно. Среди подзащитных Метлицкой вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, осужденная за убийство сожителя, диссиденты. Главную роль в фильме исполнила актриса Мари Ворожи ("Чудотворная", "Новая жизнь", "Черная молния"). Антагониста адвоката Нины Метлицкой сыграл актер Игорь Гордин. Кирилл Гребенщиков ("Тест на беременность", "Поздний срок", "Ученица Мессинга") сыграл мужа Нины Метлицкой, с которым у нее непростые отношения.

Первый канал, 23-26 марта, 21:30

Революции Майлза Дэвиса

Премьера американского документального фильма "Майлз Дэвис: Рождение нового джаза" (Miles Davis: Birth of the Cool) пройдет на Первом канале. Гений, визионер, первопроходец - кажется, даже этих слов мало, чтобы описать значимость Майлза Дэвиса, человека, ураганом пронесшегося по музыкальному ландшафту середины прошлого века, чтобы свергнуть все каноны. Фильм лауреата нескольких премий "Эмми" Стэнли Нельсона концентрируется на фигуре Дэвиса-революционера, разрушавшего границы как в жизни, так и в творчестве. Майлз и его воспитание, Майлз и его отношения, Майлз и его демоны. Биография легендарного джазмена, собранная из прежде неизданных архивных материалов и интервью с соратниками и последователями, среди которых Куинси Джонс, Карлос Сантана, Клайв Дэвис и Уэйн Портер.

Первый канал, 20 марта, 00:15

Дорогая Мария Сергеевна

Гостья программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" - любимая телезрителями Мария Сергеевна из "Тайн следствия", неистовая Маргарита из экранизации романа Булгакова, Софья Колчак из фильма "Адмирал". Все эти роли сыграла актриса Анна Ковальчук. Ее жизнь тесно связана с Санкт-Петербургом. И она сама кажется настоящей, классической петербурженкой. Однако родилась актриса вовсе не в северной столице, а в Германии, где в то время служил ее папа-военный. Потом были переезды в Ереван, Москву и, наконец, уже в Санкт-Петербург. С какими трудностями Анне пришлось столкнуться в институте? Чьей любимицей она была? Что о ней говорят ее коллеги Сергей Мигицко, Сергей Перегудов, Александр Новиков, Александр Галибин, режиссер Андрей Кравчук? В чем, по ее мнению, успех сериала "Тайны следствия"? Боялась ли она мистики на съемках "Мастера и Маргариты"? Также в программе Анна расскажет о дочери Злате и сыне Добрыне, своем идеальном выходном и о том, что же она не успевает в своей жизни.

ТВ Центр", 23 марта, в 13:40.

Влюбиться до смерти

Премьеру документального фильма "Актерские драмы. Отравленные любовью" покажет канал "ТВ Центр". В жизни некоторых актеров была любовь, которую называют "роковой". Любовь, ради которой забывали о собственной гордости, жертвовали отношениями с близкими людьми и даже шли на самоубийство. Для многих, кто испытал такое сильное чувство, оно не прошло без последствий и определило все последующие попытки построить семейное счастье. Как пережил Владимир Гостюхин разрыв с первой любовью Наташей? Удалось ли ему построить семейное счастье с другими? Жалеет ли, что вынес на публику подробности? Каким был роман актрисы Ларисы Кадочниковой и популярного художника Ильи Глазунова? Она была студенткой ВГИКа, когда оказалась на открытии его выставки, и этому событию суждено было стать роковым. Актрисе Людмиле Поляковой не пришлось на экране сыграть большую любовь, зато в жизни она влюблялась не раз. О прекрасном принце, конечно, мечтала, и однажды он явился - будущий режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов, тогда делавший первые шаги в кино, пригласил Полякову на главную роль в фильм "Ангел". На съемках в Прибалтике они много времени проводили вместе. Полякова призналась Смирнову в своих чувствах, и у них начался роман. Она была влюблена страстно и не замечала, что Смирнов не относится к их отношениям серьезно. А о том, что в Москве ее ждет законный муж, актер Василий Бочкарев, Полякова и не вспоминала.

"ТВ Центр", 26 марта, в 23:05

День театра

По всему миру 27 марта отмечается День театра. Он учрежден конгрессом Международного института театра в 1961 году и традиционно проходит под девизом "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". К этому дню телеканал "Россия К" подготовил специальную программу. Со вторника по пятницу в эфире программа "Меж двух кулис", рассказывающая о четырех разных, самобытных, талантливых театральных режиссерах (с 24 по 27 марта, в 14:10). В рубрике "КИНО+ТЕАТР" пройдет премьера фильмов-спектаклей "Длинноногая и ненаглядный" Александра Клименко, "Абонент временно недоступен" Ивана Иванова, "Не такой, как все" Дмитрия Николаева, "Эта пиковая дама" Петра Штейна ( с 24 по 26 марта в 16:40 и 27 марта в 16:20). Ко дню рождения заслуженного актера России Карэна Бадалова выйдет программа "Линия жизни", 27 марта в 21.00. Программу "Диалог без грима" покажут 28 марта в 11:40, 13:45, 15:40, 20:45 и 29 марта в 11:45, 13:50, 15:30, 17:45 - тридцать интервью с ведущими актерами и режиссерами Санкт-Петербурга объединены в восемь серий, в которых люди театра вступают в диалог друг с другом по самым актуальным вопросам современного сценического искусства. Среди героев программы Олег Басилашвили, Лев Додин, Андрей Могучий, Лариса Луппиан, Эдуард Кочергин, Сергей Курышев, Семен Спивак, Сергей Мигицко, Николай Рощин, Сергей Паршин и многие другие. Диалоги объединены визуальными цитатами в исполнении народного артиста России Виктора Сухорукова.

"Россия К", 24-28 марта

Чудо Прошкина

Двадцать пятого марта юбилей отмечает кинорежиссер, народный артист России Александр Прошкин. На "России К" покажут художественный фильм "Михайло Ломоносов" и программа "Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин". Александр Прошкин - режиссер знаменитых фильмов "Холодное лето пятьдесят третьего", "Опасный возраст", "Увидеть Париж и умереть", "Русский бунт", "Живи и помни", "Чудо", многосерийных лент "Ольга Сергеевна", "Михайло Ломоносов", "Николай Вавилов", "Доктор Живаго". В программе "Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин" юбиляр говорит о своей работе в кино и на ТВ. Также Александр Анатольевич расскажет о своей жене, ее роли в его жизни, и о сыне режиссере Андрее Прошкине, который примет участие в передаче. "Михайло Ломоносов" - это три фильма по три серии. "От недр своих", "Врата учености" и "Во славу Отечества". В ролях Александр Михайлов, Игорь Волков и Виктор Степанов.

"Россия К", с 23 по 26 марта , 23:20

В поисках воды

Сегодня треть населения планеты страдает от нехватки пресной воды. К 2025 году это будет половина планеты. Есть ли решения проблемы? На 3000 метров ниже поверхности земли скрываются огромные запасы пресной воды, известные как "водоносный горизонт". Они практически не используется, хотя их объем в 30 раз больше, чем вся пресная вода, которая существует на поверхности земли. Документальный фильм "Чародей нашего времени" рассказывает о французском инженере Алене Гаше, который разработал передовую технологию, позволяющую находить пресную воду в самых глубоких недрах Земли. Следуя его указаниям, ЮНЕСКО удалось построить буровые станции по всему миру, которые снабжают пресной водой сотни тысяч людей.

HDL, 23 марта, 21.00

Мартовские мелодрамы

Канал "Домашний" продолжает заявленную линейку "Фабрика мелодрам". 23 марта зрители увидят социальную мелодраму "Лабиринт". В главной мужской роли актер Тарас Кузьмин. Он играет мужа-абьюзера, который прячет свои садистские наклонности за маской успешного адвоката. Его жена Алина (Александра Булычева) решается дать врагу в лице мужа жесткий отпор. Удастся ли Алине выиграть войну с тем, кто ближе всех? Тем более что муж влиятельный юрист из знаменитой династии. В мелодраме "Будь что будет" дизайнер Ирина начнет жизнь с чистого листа ради дочери, в фильме "Соленая карамель" отчаянная Полина решает перебить вкус бед мороженым с соленой карамелью, превратив "заедание" в успешный бизнес, а в сериале "Клевер желаний" молодой жене Юле предстоит узнать, что брак не вечный праздник, но, если есть любовь, то все преодолимо. А завершит мартовскую "Фабрику мелодрам" 4-серийный проект собственного производства "Чужой ребенок". В главных ролях Мария Берсенева и Владислав Резник. Волею судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК.

"Домашний", 24-27 марта, 19.00

Министр - с нами

В онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 26 марта состоится премьера сериала Романа Волобуева "Последний министр". Это комедия о том, что происходит за закрытыми дверями вымышленного министерства. В роли министра Ян Цапник, в роли первого зама Ольга Сутулова. Когда министром перспективного планирования назначают деятельного неудачника, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы не всегда разумные, а результат крайне непредсказуемый. В ролях также Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин, Эльвира Кикеева, Ольга Дибцева, Елена Ванина, Екатерина Горина, Федор Лавров. Слоган фильма - "Страну удивлять будем". Режиссер - Роман Волобуев, он же один из авторов сценария. Периодичность выхода - раз в неделю, по две серии, всего 16 эпизодов.

"КиноПоиск HD" 26 марта

Женщины-убийцы и их юмор

Премьера сериала "Киллерши" (Hitman) состоится на "Амедиатеке". Бодрая британская комедия про дружбу в необычных обстоятельствах. Джейми и Фрэн работают наемными убийцами, и их карьеры - настоящая череда катастроф, поскольку они скорее представляют опасность для себя, чем для своих потенциальных жертв. В каждой серии горе-киллеры пытаются выследить очередную цель и ликвидировать ее, но миссия стабильно оборачивается досадным промахом. Все, что у женщин есть, - их дружба, и за нее они держатся крепко.

"Амедиатека", с 26 марта

"Холоп" и "Паразиты" - впервые на ТВ

Канал "Кинопремьера" (входит в премиальный пакет "Настрой кино!") 24 марта впервые на отечественном телевидении покажет самый кассовый фильм в истории российского кинопроката комедию "Холоп". До этого фильм можно было смотреть лишь на платформе START в интернете. Сюжет ленты основан на вечном конфликте отцов и детей. Избалованного сына олигарха отправляют на перевоспитание в крепостную деревню XIX века, где он превращается в обычного конюха. Режиссер - Клим Шипенко. Также впервые на российском телевидении телеканал покажет "Паразитов", лучший фильм 2019 года по версии Американской академии киноискусств. Южнокорейская остросоциальная драма с элементами комедии и триллера стала первой в истории картиной не на английском языке, удостоенной премии "Оскар" в главной номинации "Лучший фильм". Кроме этого, "Паразиты" выиграли статуэтки в категориях "Лучший режиссер" (Пон Джун-хо), "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке". Картина рассказывает о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая их пути пересекаются.

"Кинопремьера", 24 и 25 марта, 20.30