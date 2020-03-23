Джонсон нашел себе преемника на случай заражения коронавирусом

Глава МИД Британии Доминик Рааб может стать преемником Бориса Джонсона на посту главы правительства, если тот заболеет коронавирусом.

Напомним, что среди пяти с лишним тысяч заболевших COVID-19 в Британии, есть и сотрудники министерств. В частности, в начале марта вирусом заразилась заместитель министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Для нее все закончилось благополучно, но чем обернется ее болезнь для тех, с кем она встречалась до того, как узнала о своем диагнозе, пока неизвестно. А среди тех, кто общался с ней перед началом болезни, был и британский премьер Борис Джонсон, невеста которого Керри Саймондс ждет ребенка. Кроме того, вслед за главным переговорщиком Брюсселя с британским руководством Мишелем Барнье, симптомы COVID-19 обнаружил у себя главный переговорщик Лондона Дэвид Фрост. Неудивительно, что на Даунинг-стрит задумались о преемнике, в случае, если Джонсон заболеет, а его окружение будет отправлено на карантин. По данным авторитетного издания The Times, выбор пал на министра иностранных дел и первого министра Доминика Рааба.

Доминик Рааб родился 25 февраля 1974 года в Итоне (графство Беркшир, Англия). Изучал юриспруденцию в колледже Оксфордского университета Леди-Маргарет-Холл, степень магистра получил в Кембриджском университете. В разные годы работал в МИД страны, а в 2010-м был впервые избран депутатом Палаты общин, после чего переизбирался в 2015, 2017 и 2019 годах, был активным сторонником выхода Великобритании из ЕС. В кабинете Терезы Мэй в 2017-2018 гг. он был министром юстиции, в январе - июле 2018 - министром по вопросам жилья в Министерстве регионов и местного самоуправления, в июле - ноябре того же года - министром по делам Brexit. Покинул правительство Мэй вместе с Борисом Джонсоном, и с ним же вернулся в июле 2019 года. Став премьер-министром Великобритании, Джонсон назначил Диминика Рааба главой МИД и первым министром, в функции которого входит оказание премьеру помощи в разработке и реализации государственной политики, а также надзор за деятельностью всего кабинета.