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23.03.2020 15:26
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

ЕАКОП и Writers & Directors Worldwide подписали соглашение о сотрудничестве

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) и международная организация "Сценаристы и режиссеры мира" (Writers & Directors Worldwide) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав авторов аудиовизуальных произведений. Партнерское взаимодействие двух организаций нацелено на продвижение интересов сценаристов и режиссеров, а также интеграцию творческих союзов кинематографистов Евразийского региона.
Фото: Предоставлено пресс-службой Writers & Directors Worldwide Фото: Предоставлено пресс-службой Writers & Directors Worldwide
Фото: Предоставлено пресс-службой Writers & Directors Worldwide

Главная задача сотрудничества - повышение уровня защиты прав авторов аудиовизуальных произведений (АВП). В рамках сотрудничества планируется внедрение международных стандартов лицензирования фильмов, электронных книг и сценариев с учетом интересов авторов, изучение опыта других стран по продвижению законодательных инициатив, поддержка молодых режиссеров и сценаристов.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Формакс"
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Партнерство с ЕАКОП станет важным шагом для W&DW в реализации стратегии создания региональных объединений по всему миру. Так, за последнее время W&DW удалось достичь существенного прогресса в Латинской Америке, Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе благодаря созданию локальных альянсов, которые поддерживают деятельность авторских обществ в каждом регионе.

Соглашение подписали генеральный секретарь ЕАКОП, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент международной организации Writers & Directors Worldwide Ив Нийи. Стороны отметили большой потенциал совместной работы по поддержке ключевых креативных отраслей - кинематографа, музыкального и медиарынков Евразийского региона.

По словам Андрея Кричевского, сотрудничество между организациями положительно скажется на развитии творческих индустрий в России и странах Евразии: "Современные технологии усложнили существующие связи между создателями креативного контента, его распространителями и потребителями. Цифровые инструменты позволяют свободно копировать аудио, видео, софт, обмениваться ими через стриминговые сервисы и торренты. Ежегодно пиратство приносит многомиллиардные убытки музыкальной и киноиндустриям, и самой незащищенной стороной здесь оказываются сами авторы - режиссеры и сценаристы. В этом контексте для нас особенно важно сотрудничество с ведущими международными организациями. Вместе мы можем максимально эффективно соблюдать баланс интересов всех участников рынка, оказывать комплексную поддержку творческим индустриям на национальном и глобальном уровнях".

Фото: Предоставлено пресс-службой Инновационного центра Ай-Теко
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В свою очередь, президент международной организации Writers & Directors Worldwide Ив Нийи подчеркнул, что консолидация усилий по защите прав авторов АВП и гармонизации национальных законодательств - необходимая мера, которая дает возможность своевременно ответить на вызовы времени. "Отношения на рынке сильно поменялись с приходом платформ, новых игроков в сферах производства и дистрибуции контента, а также принципиально иных моделей его потребления. В этой связи мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с такими организациями, как ЕАКОП, способными стать сильными региональными лидерами по трансформации рынка аудиовизуальных произведений с учетом всех последних общемировых тенденций", - добавил Нийи.

Организация "Сценаристы и режиссеры мира" (Writers & Directors Worldwide) объединяет создателей драматических, литературных и аудиовизуальных произведений из разных стран. Основная цель организации - защита прав сценаристов и режиссеров и продвижение инициативы по введению права на справедливое вознаграждение (equitable remuneration) авторам при каждом публичном показе АВП в кинотеатрах, его сообщении в эфире телевизионных каналов, по кабельному телевидению и в интернете. W&DW выступает в роли консультативного органа Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), а также официальным наблюдателем Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

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