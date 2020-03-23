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Рубрика: Общество

Уроки вируса

Эксперты рассказали, каким будет мир после COVID-19
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
"Как будет выглядеть мир после пандемии коронавируса?" За ответами на этот вопрос журналисты издания Foreign Policy обратились к лучшим, по их мнению, умам современности.

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт прогнозирует усиление роли государства и националистических настроений в обществе. По его мнению, для того чтобы справиться с кризисом, страны прибегнут к чрезвычайным мерам, а после власти многих из них не захотят расстаться со своими новыми полномочиями. Кроме того, эксперт убежден, что центр влияния на мировые процессы сместится на восток, ведь именно Южная Корея и Сингапур, а позже и Китай, в отличие от Европы и Америки, продемонстрировали адекватную реакцию на кризисную ситуацию.

Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS
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Профессор считает, что "бренд" Запада оказался еще больше дискредитирован. Схожего мнения придерживается Кишор Махбубани из Национального университета Сингапура. Автор книги "Китай победил?" уверен: пандемия только укрепит существующую тенденцию отхода от глобализации с центром в США к глобализации с центром в Китае.

Директор британского Королевского института международных отношений Робин Ниблетт считает, что коронавирус станет соломинкой, которая, как говорится в притче, "переломит спину верблюду" - глобализации экономики. "COVID-19 вынуждает правительства, компании и общества укреплять свою способность выдерживать продолжительные периоды экономической самоизоляции. В этом контексте возвращение мира к идее взаимовыгодной глобализации, которая доминировала в начале XXI века, выглядит маловероятным", - уверен он. Ничего, кроме усиления националистических настроений, соперничества великих держав и разобщения не ожидает от ближайшего будущего и профессор Принстонского университета Джон Икенберри.

Фото: EPA
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Но в долгосрочной перспективе западные демократии, по его мнению, отойдут от национализма, "вылезут из своих раковин", чтобы найти новый вид прагматичного интернационализма. О взаимосвязанности в современном мире говорит и Шивсханкар Менон из научно-исследовательского института Brookings India в Дели. "Пандемия сама по себе уже является доказательством нашей взаимозависимости. Но во всех государствах уже произошел разворот внутрь, стремление к автономности и контролю над своей судьбой". Профессор Джозеф Най из Гарвардского университета уверен: "Даже если США останутся супердержавой, они не смогут защититься от угроз, действуя самостоятельно".

Кори Шейк из Международного института стратегических исследований полагает, что Вашингтон провалил экзамен на лидерство: "США больше не будут считаться международным лидером из-за узко собственных интересов и некомпетентности правительства". Президент Брукингского института Джон Аллен считает, что историю в конечном счете будут писать победители нынешнего кризиса. "Для одних это будет выглядеть окончательным торжеством демократии, для других продемонстрирует явные "преимущества" авторитаризма", - полагает Аллен.

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