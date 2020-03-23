Новости

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора 21:44
МВФ: Международную экономику ждет рецессия 21:44
Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято 21:42
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 21:37
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад 21:36
В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой 21:21
Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов 20:53
Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин 20:45
Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами 20:30
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро 20:24
Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии 20:21
В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
На Ставрополье нарушившая карантин инфекционист лишилась поста 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 20:24
Рубрика: Экономика

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро. Как передает ТАСС, это решение было принято во время экстренной видеоконференции Совета ЕС по экономике и финансам в ответ на угрозу распространения коронавируса.

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
Немецкой экономике предсказали падение на 20 процентов из-за коронавируса

"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке действия Пакта, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в распространенном заявлении. Данное предложение ЕК внесла на рассмотрение в пятницу.

Пакт ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3 процентами ВВП, а предел госдолга - 60 процентами. Приостановка действия документа позволяет правительствам стран-членов ЕС набирать кредиты без каких-либо ограничений, повышать дефицит бюджетов. Предполагается, что позволит оказать предприятиям, которым грозит разорение и банкротство с связи с ограничениями, принятыми ради предотвращения распространения коронавируса.

Фото: iStock
Экономисты РАН дали прогноз на 2020 год

Ранее Еврокомиссия уже приняла решение перераспределить из бюджета ЕС 37 миллиардов евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий.

Примечательно, что даже в 2008 году, в разгар экономического кризиса, Брюссель не отменял действие пакта, несмотря на то, что многие члены ЕС не могли выполнить поставленные условия.

Экономика Макроэкономика В мире Европа Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии