ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро. Как передает ТАСС, это решение было принято во время экстренной видеоконференции Совета ЕС по экономике и финансам в ответ на угрозу распространения коронавируса.

"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке действия Пакта, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в распространенном заявлении. Данное предложение ЕК внесла на рассмотрение в пятницу.

Пакт ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3 процентами ВВП, а предел госдолга - 60 процентами. Приостановка действия документа позволяет правительствам стран-членов ЕС набирать кредиты без каких-либо ограничений, повышать дефицит бюджетов. Предполагается, что позволит оказать предприятиям, которым грозит разорение и банкротство с связи с ограничениями, принятыми ради предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Еврокомиссия уже приняла решение перераспределить из бюджета ЕС 37 миллиардов евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий.

Примечательно, что даже в 2008 году, в разгар экономического кризиса, Брюссель не отменял действие пакта, несмотря на то, что многие члены ЕС не могли выполнить поставленные условия.