Эвакуация с Филиппин россиянам обойдется в 100 евро

Стоимость билетов на самолет, который вывезет россиян из аэропорта острова Себу на Филиппинах, составит 100 евро. Об этом сообщила советник-посланник российского РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

По ее словам, вылет запланирован на 26 марта, рейс осуществит авиакомпания Azur Air. Теперь посольство может приступить к сбору людей, которые разбросаны по разным островам. "Мы работаем с местными властями, чтобы они помогли свезти людей на гуманитарной основе", - отметила Шлычкова.

Ожидается, что этим рейсом в Россию вернутся порядка 500 человек.

Российские дипломаты также работают над тем, что организовать вывоз людей, которые находятся на острове Боракай и ряде других. Информация по этим рейсам станет известна 24 марта. В посольстве надеются, что они будут осуществлены на тех же условиях.