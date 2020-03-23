Евгений Миронов впервые сыграл следователя в кино

В Москве завершены съемки сериала "Пробуждение", работа над которым велась на протяжении нескольких лет. В главной роли - Евгений Миронов, который признается, что ранее ему не приходилось играть следователя.

По сюжету главный герой Павел Алексеевич Мохов переживает трагедию: вместе с семьей он попадает в страшную автомобильную катастрофу. После этого жизнь Павла оказывается разорвана на две параллельные реальности - в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой - его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в реальности с сыном, то с женой. В каждой из этих жизней он пытается узнать, кто или что стоит за аварией...

"Мой персонаж - детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично. И вот тут у нас было много разных вариантов, и я рад, что мы пришли к решению, которое устраивало всех!", - говорит Евгений Миронов.

Режиссер фильма - Эдуард Парри, известный по работе над сериалами "Маэстро" и "Шулер". Автор сценария - Максим Белозор. В проекте также снимались: Александр Робак, Руслан Герман, Наталия Вдовина, Яна Сексте, Агриппина Стеклова, Александр Новин, Анастасия Стежко, Владимир Ильин, Михаил Шведов и другие.