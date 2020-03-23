Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии

Не только пандемия коронавируса, но и уроки новейшей истории накануне юбилея Великой Победы над гитлеровским нацизмом, словно пепел Клааса, должны стучать в сердце каждого патриота, напоминая о том, что на пространстве, где нет прививки от смертоносной угрозы, слишком опасен риск заражения, предупреждают многие аналитики на берегах Даугавы.

Вот и депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок передала 23 марта в службу государственной безопасности этой прибалтийской страны письмо, в котором требует начать расследование, не нарушил ли лидер радикальных националистов, парламентарий Райвис Дзинтарс - создатель фильма "Латышский легион. Возрождение справедливости", статью Уголовного кодекса.

Презентация "реквиема по фашизму", как его успели окрестить возмущенные зрители, состоялась на телеэкранах республики 16 марта. Более того, депутат сейма разослал в четыре сотни школ настоятельную рекомендацию использовать эту историческую фальшивку в качестве учебного материала. Страна, где ежегодно с благословения церкви проводят крестный ход в честь легионеров SS, по мнению сопредседателя Русского Союза Латвии Жданок, не слишком дорожит и своим конституционным наследием. Ведь решением Международного военного трибунала в Нюрнберге Waffen-SS был объявлен преступной организацией, как и её члены, вступившие туда добровольно.

Достаточно полистать, пояснила политик "РГ", в библиотеке сейма законодательные акты, чтобы убедиться в том, что в этой прибалтийской республике вне закона объявлены любые действия, направленные на публичное "прославление, отрицание, оправдание геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений", в том числе геноцида, осуществлённого нацистской Германией в отношении жителей Латвийской Республики.

А ведь эта бацилла, констатирует Татьяна Жданок, которую заложил в свою ленту 37-летний героизатор фашизма, воздействует как раз на молодое поколение. Особенно, когда школьникам предлагают учиться дистанционно и больше сидеть у компьютеров. Фильм Дзинтарса уже показали по двум телеканалам, на Youtube он набрал около тысячи просмотров. По словам автора, к нему чуть ли не выстроились учителя истории, чтобы использовать его во время занятий.

Стоит напомнить, добавляет евродепутат, что в легион Waffen SS вливались и члены латышских полицейских батальонов, принимавших участие в антипартизанской операции "Зимнее волшебство" на территории Белоруссии и России, в результате которой было убито и сожжено заживо более десяти тысяч мирных жителей. Латышские полицейские батальоны сожгли тогда 107 деревень и 6 хуторов.

Кстати, в фильме, в порыве героизации легионеров, Дзинтарс демонстрирует кадры, на которых с улыбающимися латышскими эсэсовцами встречается Фридрих Еккельн - высший руководитель СС и полиции в Риге, военный преступник, организатор террора и массовых убийств мирного населения. Именно он был автором и разработанного на Украине метода массового убийства гражданского населения.

Этот палач лично осуществлял Холокост, курировал массовое убийство обитателей Рижского гетто в Румбуле. Он был судим и 3 декабря 1946 года вместе с другими военными преступниками казнен в Риге на площади Победы - там, где сейчас стоит Памятник Освободителям латвийской столицы.

Из истории невозможно удалить ее героические станицы, убеждена латвийский политик. Была и другая - сегодня почти забытая сегодня Латвия, и другие латыши, напоминает она. Были и бесстрашные рабочие отряды, которые в 1941 году оказали отчаянное сопротивление наступавшим гитлеровцам. Неслучайно в Красной армии первым из национальных соединений была создана 201-я Латышская стрелковая дивизия - позже 43-я гвардейская. В ней сражались и погибали героические латыши, о которых предпочитают не вспоминать почитатели фашистских легионеров, констатирует евродепутат.

Будет к месту добавить, что, подписывая письмо латвийскому руководителю спецслужбы, Татьяна Жданок напомнила, что она является правнучкой узников Рижского гетто, в котором были уничтожено около 26 тысяч мирных граждан.