Руководство баскетбольной Евролиги выступило с обращением к клубам - участникам самого престижного турнира в Старом Cвете.

Баскетболисты ЦСКА не оставляют надежд, что сезон в Евролиге и Единой лиге продолжится. Фото: Михаил Синицын

Евролига намерена доиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и готова уплотнить календарь, если это понадобится.

Баскетболисты ЦСКА порадовали своих болельщиков онлайн-трансляцией тренировочного поединка

"В начале марта мы стали обсуждать варианты развития событий, но что-то конкретное можно будет сказать, лишь когда появится определенность по возобновлению турниров. Сейчас мы продолжаем думать над вариантами окончания наших чемпионатов и определения победителей, мониторя параллельно ситуацию. Наш приоритет - доиграть шесть туров, провести плей-офф и "Финал четырех" Евролиги, если понадобится, календарь будет уплотнен. Очевидно, сезон закончится позднее запланированного", - цитируют сообщение пресс-службы Евролиги мировые информационные агентства.

При этом существует вариант, при котором майский "Финал четырех" в Кельне все же не состоится. В этом случае Евролига компенсирует средства болельщикам, которые приобрели билеты.

Однако управляющий директор Евролиги Эдуард Скотт сохраняет оптимизм и уверен, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону:

- Новая информация о влиянии коронавируса на спорт появляется ежедневно, теперь даже ежечасно. Решения, которые были приняты в отношении наших турниров, основаны на этом. Текущий план состоит в том, чтобы провести "Финал четырех" Евролиги в Кельне в мае месяце.

А вот форвард турецкого клуба "Анадолу Эфес" Крис Синглтон, в свою очередь, предложил Евролиге доиграть сезон в необычном формате.

Баскетболист предложил модель так называемого "Мартовского безумия", которая используется в студенческой лиге NCAA.

"Евролига, знаю, вы пытаетесь следовать модели НБА. Но что, если в этом сезоне, исключительно в этом, мы используем модель "Мартовского безумия"? У нас будет три принимающих города: два - для первых матчей и последний - для "Финала четырех". Так как на данный момент в Евролиге лидируют "Анадолу Эфес" и "Реал", первые игры будут проводиться в Стамбуле и Мадриде. По два победителя из каждого города попадут в "Финал четырех", - написал Синглтон в "Твиттере".

Из российских клубов больше других заинтересованы в возобновлении сезона столичные армейцы.

Игроки ЦСКА входят в число лидеров регулярного чемпионата Евролиги и сейчас активно проводят тренировки, которые можно наблюдать в онлайн-трансляциях.

Накануне армейцы провели матч "ЦСКА Красные" против "ЦСКА Синие".

Основная команда с привлечением дублеров была разделена на два состава. Главными тренерами "Красных" и "Синих" стали Андреас Пистиолис и Антон Юдин.

Несмотря на то, что болельщики в Instagram прочили в фавориты "Красных", на площадке преимущество "Синих" было более чем убедительное - 103:72.

Самым результативным у "Синих" стал Дэрран Хиллиард, набравший 19 очков. В составе "Красных" 26 очков на счету Майка Джеймса.

Что касается чемпионата Единой лиги, то и он пока находится "на паузе".

В единоличных лидерах турнира - подмосковные "Химки", которые одержали 18 побед при всего лишь одном поражении.

Накануне генеральный директор "Химок" Павел Астахов в беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" выразил мнение, что подмосковный клуб можно признать чемпионом в случае полной остановки розыгрыша Единой лиги.

"В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в "регулярке". И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из нее объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров. Какую-то классификацию в любом случае придется вводить, потому что на ее основе идет отбор в Евролигу", - отметил господин Астахов.

Также Астахов рассказал, что американский центровой Томас Робинсон остается в "Химках" до конца сезона.

Напомним, что игрок в начале февраля подписал с "Химками" контракт на месяц с возможностью продления до конца сезона. "Робинсон остается с нами до конца сезона. Он проявил себя в последних играх с лучшей стороны. Ему есть, над чем работать, не так просто влиться по ходу сезона. Но его энергия нам очень пригодилась, и мы приняли решение оставить его до конца сезона", - сообщил Астахов.

Тем временем заокеанская Национальная баскетбольная ассоциация рискует понести серьезные финансовые потери, если нынешний сезон не будет возобновлен.

Как сообщает издание The Washington Post, финансовые потери лиги могут дойти до одного миллиарда долларов.

Основные составляющие потерь - продажа билетов, торговля атрибутикой и прочими сопутствующими товарами. Кроме того, лига потеряет доходы от телетрансляций и рекламы.

Кроме того, потолок зарплат в НБА может снизиться на восемь миллионов долларов, чего ранее не было никогда.