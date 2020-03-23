Новости

В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
На Ставрополье нарушившая карантин инфекционист лишилась поста 18:51
Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы 18:42
Россияне смогут посмотреть якутские фильмы бесплатно до 10 апреля 18:42
Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг 18:39
Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан 18:33
В Крыму завели дело на лидера запрещенного в РФ меджлиса 18:32
На Кубе у российского туриста выявили коронавирус 18:26
Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции 18:23
Флагманский седан Genesis обрел новые комплектации в России 18:22
Сотрудница Смольного госпитализирована с подозрением на коронавирус 18:19
МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию 18:19
Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Календарь решили уплотнить

Евролига намерена доиграть все оставшиеся матчи турнира, включая "Финал четырех"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Руководство баскетбольной Евролиги выступило с обращением к клубам - участникам самого престижного турнира в Старом Cвете.
Баскетболисты ЦСКА не оставляют надежд, что сезон в Евролиге и Единой лиге продолжится. Фото: Михаил Синицын Баскетболисты ЦСКА не оставляют надежд, что сезон в Евролиге и Единой лиге продолжится. Фото: Михаил Синицын
Баскетболисты ЦСКА не оставляют надежд, что сезон в Евролиге и Единой лиге продолжится. Фото: Михаил Синицын

Евролига намерена доиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и готова уплотнить календарь, если это понадобится.

Баскетболисты ЦСКА порадовали своих болельщиков онлайн-трансляцией тренировочного поединка

"В начале марта мы стали обсуждать варианты развития событий, но что-то конкретное можно будет сказать, лишь когда появится определенность по возобновлению турниров. Сейчас мы продолжаем думать над вариантами окончания наших чемпионатов и определения победителей, мониторя параллельно ситуацию. Наш приоритет - доиграть шесть туров, провести плей-офф и "Финал четырех" Евролиги, если понадобится, календарь будет уплотнен. Очевидно, сезон закончится позднее запланированного", - цитируют сообщение пресс-службы Евролиги мировые информационные агентства.

Фото: РИА Новости
Как встретили победу лыжника Большунова в общем зачете Кубка мира

При этом существует вариант, при котором майский "Финал четырех" в Кельне все же не состоится. В этом случае Евролига компенсирует средства болельщикам, которые приобрели билеты.

Однако управляющий директор Евролиги Эдуард Скотт сохраняет оптимизм и уверен, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону:

- Новая информация о влиянии коронавируса на спорт появляется ежедневно, теперь даже ежечасно. Решения, которые были приняты в отношении наших турниров, основаны на этом. Текущий план состоит в том, чтобы провести "Финал четырех" Евролиги в Кельне в мае месяце.

А вот форвард турецкого клуба "Анадолу Эфес" Крис Синглтон, в свою очередь, предложил Евролиге доиграть сезон в необычном формате.

Баскетболист предложил модель так называемого "Мартовского безумия", которая используется в студенческой лиге NCAA.

"Евролига, знаю, вы пытаетесь следовать модели НБА. Но что, если в этом сезоне, исключительно в этом, мы используем модель "Мартовского безумия"? У нас будет три принимающих города: два - для первых матчей и последний - для "Финала четырех". Так как на данный момент в Евролиге лидируют "Анадолу Эфес" и "Реал", первые игры будут проводиться в Стамбуле и Мадриде. По два победителя из каждого города попадут в "Финал четырех", - написал Синглтон в "Твиттере".

Из российских клубов больше других заинтересованы в возобновлении сезона столичные армейцы.

Игроки ЦСКА входят в число лидеров регулярного чемпионата Евролиги и сейчас активно проводят тренировки, которые можно наблюдать в онлайн-трансляциях.

Накануне армейцы провели матч "ЦСКА Красные" против "ЦСКА Синие".

Основная команда с привлечением дублеров была разделена на два состава. Главными тренерами "Красных" и "Синих" стали Андреас Пистиолис и Антон Юдин.

Фото: РИА Новости
Чемпионат КХЛ стал третьим по посещаемости в Европе

Несмотря на то, что болельщики в Instagram прочили в фавориты "Красных", на площадке преимущество "Синих" было более чем убедительное - 103:72.

Самым результативным у "Синих" стал Дэрран Хиллиард, набравший 19 очков. В составе "Красных" 26 очков на счету Майка Джеймса.

Что касается чемпионата Единой лиги, то и он пока находится "на паузе".

В единоличных лидерах турнира - подмосковные "Химки", которые одержали 18 побед при всего лишь одном поражении.

Накануне генеральный директор "Химок" Павел Астахов в беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" выразил мнение, что подмосковный клуб можно признать чемпионом в случае полной остановки розыгрыша Единой лиги.

"В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в "регулярке". И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из нее объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров. Какую-то классификацию в любом случае придется вводить, потому что на ее основе идет отбор в Евролигу", - отметил господин Астахов.

Также Астахов рассказал, что американский центровой Томас Робинсон остается в "Химках" до конца сезона.

Напомним, что игрок в начале февраля подписал с "Химками" контракт на месяц с возможностью продления до конца сезона. "Робинсон остается с нами до конца сезона. Он проявил себя в последних играх с лучшей стороны. Ему есть, над чем работать, не так просто влиться по ходу сезона. Но его энергия нам очень пригодилась, и мы приняли решение оставить его до конца сезона", - сообщил Астахов.

Ралли "Шелковый путь-2020" пройдет по территории России

Тем временем заокеанская Национальная баскетбольная ассоциация рискует понести серьезные финансовые потери, если нынешний сезон не будет возобновлен.

Как сообщает издание The Washington Post, финансовые потери лиги могут дойти до одного миллиарда долларов.

Основные составляющие потерь - продажа билетов, торговля атрибутикой и прочими сопутствующими товарами. Кроме того, лига потеряет доходы от телетрансляций и рекламы.

Кроме того, потолок зарплат в НБА может снизиться на восемь миллионов долларов, чего ранее не было никогда.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год