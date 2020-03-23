Европейский суд обязал Польшу сделать доступными аборты по показаниям

Польша должна будет исправить ситуацию с доступностью абортов. Такое решение принял Европейский трибунал по правам человека после иска трех гражданок Польши, которые имели право прервать беременность, но не смогли этого сделать из-за преград, которые им создавали чиновники и врачи.

Напомним, что аборты в Польше с 1993 года запрещены. Исключение составляют ситуации, когда существует угроза жизни матери, когда у плода диагностированы значительные отклонения от нормального развития, и в тех случаях, когда беременность наступила вследствие противозаконных действий - таких, как изнасилование. Однако и в перечисленных случаях женщина не всегда может добиться, чтобы ей провели соответствующую процедуру. Поскольку очень многие политики и врачи в Польше - рьяные католики, которые требуют запрета абортов полностью, когда пациентка обращается за необходимой помощью в больницу, ей могут отказать по причине того, что аборт противоречит религиозным убеждениям врача. Бывает также, что ей не говорят этого напрямую, но направляют на ненужные консультации и бюрократические процедуры, тем самым затягивая процесс, и доводят ее до срока беременности, когда проведение такой операции представляет угрозу жизни женщины.

В Европейский суд обратились три гражданки Польши, одна из которых после родов потеряла зрение, вторая была вынуждена родить ребенка от насильника, а третья не смогла прервать беременность, несмотря на то, что у плода были на ранних сроках обнаружены признаки тяжелых генетических заболеваний. Судьи встали на сторону женщин. Польшу обязали предоставлять женщинам доступ к соответствующей медицинской помощи, а если врачи в больнице по месту жительства пациентки не считают возможным прерывать беременность, ее обязаны срочно направить в другое учреждение здравоохранения. "Наконец-то чиновников обязали установить четкую схему действий. Сейчас медики, не желая брать на себя ответственность за совершение абортов, сознают женщинам многочисленные трудности, требуя от них то дополнительных консультаций у гинеколога, то беседы с психологом", - цитирует польская Gazeta Wyborcza представителя организации по защите прав женщин.

На исправление ситуации Польше дали год. Если за это время ситуация не улучшится, Польшу ждут дисциплинарные меры со стороны Совета Европы.