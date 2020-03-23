Можно было ждать лучших времен и большим концертом открыть всероссийский прокат фильма Андрея Айрапетова "БравоStory". Но хотелось порадовать поклонников сейчас, ведь именно 18 марта в 1984 году состоялся концерт "Браво", который считается датой рождения группы.

"БравоStory" теперь не заработает на показе, зато подбодрит людей песнями и забавными историями. Фото: РИА Новости

В тот вечер в ДК "Мосэнерготехпром" они были арестованы прямо на сцене. Спев и "Желтые ботинки", и "Верю я". Про "Браво" узнали даже те, кто рок-н-ролл прежде не слушал. Так что теперь пустить в российский прокат полноформатный музыкально-документальный фильм о группе планировали тоже 18 марта...

Но премьеру пришлось перенести. Видимо, этот день для группы вообще не самый удачный, ведь и в 1984-м - когда появились "черные списки" и рок-концерты стали запрещать - "Браво" пострадали одними из первых.

На сцену тогда вышли милиционеры: отключили звук, а музыкантов и зрителей погрузили в автобус для "выяснения обстоятельств". Всех потом отпустили, но лидера группы Евгения Хавтана вскоре исключили из института, а солистку Жанну Агузарову вначале задержали, а затем отправили из Москвы по месту прописки - в Тюменскую область.

Такие были времена. Но зато какие песни?! По многим из них меломаны соскучились: по "Ленинградскому рок-н-роллу", "Чудесной стране", "Верю я". И по более поздним: "Московскому биту", "Стильному оранжевому галстуку", "Васе", "Любите девушки"...

Год назад "БравоStory" уже показывали на Beat Film Festival, приурочив показ к 35-летию группы. В зал тогда попали не все желающие.

И теперь ситуация не легче, пусть и иная - из-за пандемии коронавируса. Поэтому гитарист и певец Евгений Хавтан решил не ждать лучших времен, а просто выложил этот фильм для поклонников бесплатно - в интернет.

Да, теперь он не заработает на кинопрокате (как очевидно, планировалось). Зато подбодрит многих людей хорошими и драйвовыми песнями (как правило, удалыми или душевными - такой вот у "Браво", как правило, "исполнительский диапазон"), концертными записями, байками и историями из жизни группы. Ведь за эти 35 лет с ними чего только не происходило?!

А все те, кто участвует в фильме: от Хавтана, Агузаровой, барабанщика группы Павла Кузина и других "бравистов" (нынешних и прошлых) до их друзей - Гарика Сукачева, Дмитрия Спирина, писателя-сатирика Андрея Кнышева и поэта Вадима Степанцова, - отменные рассказчики.

Поэтому фильм смотрится на одном дыхании: как история нашей жизни, на фоне будней и праздников самой группы "Браво"...

Здесь есть чему улыбнуться, поучиться, а главное - вновь поверить, что, несмотря на беды и неурядицы, можно побеждать.

"Если нельзя, но очень хочется - то можно", - такой девиз был у рокеров еще с 80-х. И теперь он пригодится.

Кстати

В "БравоStory" Хавтан рассказал и о том, как стал дисциплинированным, это качество очень всем нам бы пригодилось в условиях пандемии. В детстве он не любил есть кашу. Но его мама была мудрой женщиной: пока Женя ел - она ставила на проигрыватель "виниловый" диск. Музыка играла - и сын слушал да кушал. Заканчивалась - просил повторить и без напоминания снова брался за ложку. Родителям, как говорится, на заметку...