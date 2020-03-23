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23.03.2020 15:57
Рубрика: Общество

В Канаде обнаружен фрагмент древнего континента

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Канадские геологи, проанализировавшие глубинные образцы с острова Баффинова Земля, обнаружили ранее неизвестный фрагмент Североатлантического кратона - часть древней континентальной коры Земли.

Об открытии рассказывается на сайте Университета Британской Колумбии. Образцы кимберлитовых пород для изучения геологам предоставила одна из компаний, которая занимается разведкой алмазов. Они были доставлены с острова Баффинова Земля, расположенного в канадской провинции Нунавут.

Эти породы образовались миллионы лет назад на глубинах от 150 до 400 километров. Кимберлиты поднимаются на поверхность благодаря геологическим и химическим процессам и иногда несут в себе алмазы.

Фото: Katrina Kenny, Flinders University
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"Для исследователей кимберлиты - это подземные ракеты, которые поднимают пассажиров к поверхности, - объясняет геолог Университета Британской Колумбии Майя Копылова. - Пассажиры - это куски каменных пород, которые несут множество детальных сведений об условиях, находящихся глубоко под поверхностью нашей планеты".

Анализ образцов показал, что они по своему составу идентичны образцам из Североатлантического кратона. Кратоны - это стабильные фрагменты континентальной коры, возраст которых составляет один и более миллиарда лет. Некоторые из этих континентальных ядер все еще присутствуют в центрах существующих континентальных плит, таких как Североамериканская плита.

Другие древние континенты раскололись на более мелкие фрагменты и были перестроены в ходе долгой истории движения плит. Один из них и нашли ученые на севере Канады. Считается, что континентальная плита Североатлантического кратона разорвалась на фрагменты примерно 150 миллионов лет назад.

В настоящее время она простирается от севера Шотландии через южную часть Гренландии и тянется на юго-запад до Лабрадора. Найденный фрагмент охватывает алмазоносную провинцию на юге Баффиновой Земли. Это открытие увеличивает площадь Североатлантического кратона примерно на 10 процентов.

"Минеральный состав других частей Североатлантического кратона настолько уникален, что нельзя было ошибиться, - говорит Майя Копылова. - Было легко связать все  вместе. Соседние древние кратоны на севере Канады - в Северном Квебеке, Северном Онтарио и Нунавуте - имеют совершенно другие минералогические составы".

По ее мнению, найти эти "потерянные кусочки" - все равно, что найти недостающую часть головоломки. Это первый случай, когда геологи смогли собрать части головоломки вместе на такой большой глубине. Предыдущие реконструкции размеров и местоположения плит Земли были основаны на исследовании образцов, сформированных на глубинах от одного до 10 километров.

"С помощью этих образцов мы можем реконструировать формы древних континентов на основе более глубоких, мантийных пород, - говорит Копылова. - Теперь мы можем наносить на карту не только самый верхний тонкий слой Земли, который составляет один процент от объема планеты. Наши знания буквально ушли глубже. Мы способны собрать фрагменты, сформированные на глубине 200 километров".

Полностью исследование представлено в журнале Journal of Petrology.

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