Грядущее лето будет теплым, но экстремальной жары синоптики не обещают. Росгидромет и Гидрометцентр представили прогноз погоды и осадков на так называемый вегетационный период - с апреля по сентябрь.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в оставшиеся весенние месяцы и летом ожидается в пределах и чуть выше нормы. В апреле выше нормы средняя месячная температура ожидается на востоке Северо-Западного и севере Приволжского федеральных округов, на большей части Уральского округа, в Сибирском федеральном округе, на Чукотке и в Приморском крае.

При этом апрель обещает быть засушливым на юге Иркутской области, в Бурятии и в Забайкалье. Много дождей прогнозируется на северо-западе и на юго-востоке европейской территории, на севере Урала, на юге Красноярского края, на Алтае.

Май ожидается теплым в западных областях Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии. Дефицит осадков наиболее вероятен в Дагестане и Калмыкии, Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае. Больше нормы может выпасть осадков на северо-востоке Уральского и севере Сибирского округов, на севере Якутии.

Бабье лето будет, возможно, несколько раз за осень

В июне теплее обычного прогнозируется на востоке Южного и Северо-Кавказского округов, на севере Урала и Сибири. Засушливым первый летний месяц может быть на западе Центрального и Северо-Западного округов. Зато много осадков может быть на юге Урала, на юго-западе и северо-востоке Сибири.

Июль ожидается довольно теплым в Хабаровском крае и на Камчатке. В целом же на территории страны температура прогнозируется в пределах нормы. Избыток осадков возможен на юге Западной Сибири.

На европейской территории август будет комфортным и без обильных осадков. Сентябрь пока представляется неоднородным. Бабье лето, скорее всего, будет, но в каких числах, сейчас сказать невозможно (в последние годы бабье лето всегда было, причем по несколько раз).

Как добавил Вильфанд, тепло на европейскую территорию придет уже на этой неделе благодаря антициклону. К выходным в Москве может потеплеть до 18 градусов.