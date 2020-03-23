Скворцова: Разработка вакцины от коронавируса прошла первую стадию

Первая фаза разработки вакцины от коронавируса, которую ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), завершена.

Об этом, как передает ТАСС, журналистам сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. "Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", - отметила Скворцова.

Ранее она сообщила, что сама вакцина может быть получена уже через 11 месяцев.

"Доклинические исследования займут до 6 месяцев, первая фаза клинических исследований займет до 5 месяцев. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину", - считает глава ФМБА.