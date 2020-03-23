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23.03.2020 18:23
Рубрика: Власть

Глава ФПА призвал адвокатов продолжать выполнять свои функции

Текст: Владислав Куликов
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко обратился к адвокатскому сообществу в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Он призвал к бережному обращению со старшими коллегами. Возможно, в некоторых палатах придется пересмотреть графики дежурств. Но при этом адвокатское сообщество должно продолжать выполнять свои функции в этих сложных условиях.

"Распространение коронавируса, которое приобрело характер пандемии, и беспрецедентные меры, принимаемые для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, вносят существенные коррективы в деятельность правоохранительных и судебных органов и, соответственно, в деятельность адвокатуры", - заявил Юрий Пилипенко.

Напомним, суды на время карантина ввели серьезные ограничения: рассматриваются только неотложные дела, прием граждан прекращен, документы принимаются в электронном режиме или по почте. Но все-таки совсем правовая жизнь не остановлена, и потребность в защите прав граждан остается.

Фото: fparf.ru
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"Прежде всего, мы хотим обратить ваше внимание на то, что при ужесточении регламентов работы судов и правоохранительных органов особенно важное значение приобретает надлежащая реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, - говорится в обращении Юрия Пилипенко. - В этой ситуации следует без излишнего ажиотажа, профессионально, в полном соответствии с законом и законными предписаниями компетентных органов продолжать исполнение публичных функций, возложенных на адвокатуру как институт гражданского общества и соотправителя правосудия".

Вместе с тем он призвал к оказанию всесторонней поддержки коллегам - представителям старшего поколения, для которых как сама эпидемиологическая ситуация, так и принимаемые меры и изменения в регламентах работы правоприменительных органов могут составить определенные трудности.

"Необходимо помнить, что наши старшие коллеги относятся к группе риска, и при принятии ими решения о самоизоляции в профилактических целях следует, если есть объективная возможность, пересмотреть графики дежурств, исключив необходимость длительного проезда общественным транспортом, исполнение профессиональных обязанностей при большом скоплении людей, и принять другие разумные меры, - сказал Юрий Пилипенко. - Конкретные способы поддержки адвокатов могут быть обсуждены в каждой региональной палате с учетом складывающихся обстоятельств".

Федеральная палата адвокатов РФ и все региональные палаты продолжают выполнять возложенные на них законом обязанности.

Власть Право Юрконсультация

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