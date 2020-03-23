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23.03.2020 19:25
Рубрика: Культура

Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта

Текст: Сусанна Альперина

В понедельник вечером в программе "Познер" на вопросы известного ведущего ответит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Эфир выпуска сдвинули с полуночи - время обычного выхода программы - на 22:30.

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В интервью Анна Попова, в частности, отметила, что пока коронавирус значимой изменчивости, как, например, вирус гриппа, не демонстрирует. Также она рассказала, что наши тесты были оценены в Китае и показали блестящий результат.

"Первое, что нужно сделать, учитывая то, что это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем и больше именно капельным, - нужно максимально сократить общение. Если есть возможность быть на самоизоляции - это нужно сделать", - сказала Анна Попова в интервью Владимиру Познеру.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Распространение коронавируса COVID-19 Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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