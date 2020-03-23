Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 201 "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. N 26 "

1. Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. N 26 "Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 268; 2016, N16, ст. 2199), следующие изменения:

а) дополнить разделом следующего содержания:

"Республика Крым

441. Муниципальное образование Бахчисарайский район Республики Крым.

442. Муниципальное образование Джанкойский район Республики Крым.

443. Муниципальное образование Кировский район Республики Крым.

444. Муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым.

445. Муниципальное образование Ленинский район Республики Крым.

446. Муниципальное образование Нижнегорский район Республики Крым.

447. Муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым.

448. Муниципальное образование Сакский район Республики Крым.

449. Муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым.

4410. Муниципальное образование Советский район Республики Крым.

4411. Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым.

4112. Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым.

4413. Муниципальное образование городской округ Армянск Республики Крым.

4414. Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым.

4415. Муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым.

4416. Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым.

4417. Муниципальное образование городской округ Судак Республики Крым.

4418. Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым.

4419. Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым.";

б) пункт 69 признать утратившим силу;

в) пункты 172 - 178 признать утратившими силу;

г) дополнить пунктами 1781 - 17824 следующего содержания:

"1781. Муниципальное образование "Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области".

1782. Муниципальное образование "Город Ахтубинск".

1783. Муниципальное образование "Поселок Нижний Баскунчак".

1784. Муниципальное образование "Рабочий поселок Лиман".

1785. Муниципальное образование "Аксарайский сельсовет".

1786. Муниципальное образование "Байбекский сельсовет".

1787. Муниципальное образование "Ватаженский сельсовет".

1788. Муниципальное образование "Золотухинский сельсовет".

1789. Муниципальное образование "Калининский сельсовет".

17810. Муниципальное образование "Каралатский сельсовет".

17811. Муниципальное образование "Караулинский сельсовет".

17812. Муниципальное образование "Кочковатский сельсовет".

17813. Муниципальное образование "Михайловский сельсовет".

17814. Муниципальное образование "Мултановский сельсовет".

17815. Муниципальное образование "Мумринский сельсовет".

17816. Муниципальное образование "Новокрасинский сельсовет".

17817. Муниципальное образование "Образцово-Травинский сельсовет".

17818. Муниципальное образование "Раздорский сельсовет".

17819. Муниципальное образование "Сасыкольский сельсовет".

17820. Муниципальное образование "Тамбовский сельсовет".

17821. Муниципальное образование "Тишковский сельсовет".

17822. Муниципальное образование "Удаченский сельсовет".

17823. Муниципальное образование "Цветновский сельсовет".

17824. Муниципальное образование "Чулпанский сельсовет".";

д) пункт 181 изложить в следующей редакции:

"181. Муниципальное образование Валуйский городской округ.";

е) пункт 184 изложить в следующей редакции:

"184. Муниципальное образование Грайворонский городской округ.";

ж) пункт 187 изложить в следующей редакции:

"187. Муниципальное образование Шебекинский городской округ.";

з) раздел "Калининградская область" изложить в следующей редакции:

"Калининградская область

206. Городской округ "Город Калининград".

207. Муниципальное образование "Багратионовский городской округ" Калининградской области.

208. Муниципальное образование "Балтийский городской округ" Калининградской области.

209. Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" Калининградской области.

210. Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" Калининградской области.

211. Муниципальное образование "Краснознаменский городской округ" Калининградской области.

212. Муниципальное образование "Ладушкинский городской округ".

213. Муниципальное образование "Мамоновский городской округ".

214. Муниципальное образование "Неманский городской округ" Калининградской области.

215. Муниципальное образование "Нестеровский городской округ" Калининградской области.

216. Муниципальное образование "Озерский городской округ" Калининградской области.

217. Муниципальное образование "Пионерский городской округ".

218. Муниципальное образование "Полесский городской округ" Калининградской области.

219. Муниципальное образование "Правдинский городской округ" Калининградской области.

220. Муниципальное образование "Светловский городской округ" Калининградской области.

221. Муниципальное образование "Светлогорский городской округ".

222. Муниципальное образование "Славский городской округ" Калининградской области.

223. Муниципальное образование "Советский городской округ" Калининградской области.

224. Муниципальное образование "Янтарный городской округ" Калининградской области.";

и) пункт 286 изложить в следующей редакции:

"286. Муниципальное образование "Город Орск" Оренбургской области.";

к) дополнить разделом следующего содержания:

"г. Севастополь

3541. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Андреевский муниципальный округ.

3542. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Балаклавский муниципальный округ.

3543. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

3544. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Качинский муниципальный округ.

3545. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя - Ленинский муниципальный округ.

3546. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Нахимовский муниципальный округ.

3547. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Орлиновский муниципальный округ.

3548. Город Инкерман, внутригородское муниципальное образование города Севастополя.";

л) примечание после цифр "168 - 171," дополнить цифрами "1781,".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин