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23.03.2020 20:50
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства: Разработка вакцины от коронавируса прошла первую фазу. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства: Разработка вакцины от коронавируса прошла первую фазу. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства: Разработка вакцины от коронавируса прошла первую фазу. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

16:07 из Сербии вывезли 118 россиян

Из Сербии в Москву эвакуировали 118 россиян, застрявших здесь из-за введенного чрезвычайного положения. В Сербии остаются еще более 100 россиян. Посольство России призывает их оставаться на связи и быть готовыми к быстрому отъезду.

16:01 Возбуждено уголовное дело за нарушение самоизоляции

Главного инфекциониста минздрава Ставропольского края, у которой был обнаружен коронавирус, подозревают в халатности и сокрытии информации. В разгар эпидемии в Европе с 6 по 9 марта она посетила Мадрид, а после возвращения не сообщила о своей поездке руководству и пренебрегла 14-дневным карантином.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Клишас: За фейки о коронавирусе могут ввести уголовную ответственность

15:03 Медики в группе риска

В Испании коронавирусом заразились 3910 медицинских работников. Одной из причин такой статистики называется высокая загруженность больниц. Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу жертв и выявленных случаев заражения. На 23 марта зафиксировано 33 089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 человек. В стране введен полный карантин. За его нарушение были задержаны около 600 человек.

14:02 "Аэроэкспресс" может отменить утренние и вечерние рейсы

Компания "Аэроэкспресс" изучает возможность отмены утренних и вечерних рейсов из-за снижения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также компания продлила до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года. При этом, если пассажиры приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена им в полном объеме.

13:52 Израиль переходит к карантину

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан допустил переход страны к полному карантину из-за эпидемии коронавируса. В этом случае страна будет разделена на отдельные сектора, которые будут патрулировать военные и полиция. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 1238 израильтян, из которых 24 находятся в тяжелом состоянии. Один человек умер, 37 излечились.

13:27 В ФРГ недостает рабочих рук в сельском хозяйстве

В Германии из-за коронавируса не хватает более 300 тысяч сезонных рабочих для уборки сельскохозяйственного урожая. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Министерства экономики и энергетики ФРГ. Для их поиска сейчас создают специальную онлайн-платформу.

13:06 Грузия останавливает движение транспорта между городами

Власти Грузии из-за эпидемии коронавируса с 24 марта приостанавливают автомобильное и железнодорожное сообщения между городами. Число инфицированных в стране коронавирусом достигло 54 человек, из них 8 выздоровели, смертельных исходов нет. В субботу в Грузии объявлено чрезвычайное положение.

12:12 Онлайн-сервисы в одном месте

В России запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни на удаленке. С 23 марта он доступен по адресам все.онлайн и vseonline.online. Сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. В списке доставка продуктов и готовой еды, транспортные сервисы, сервисы образования, организации досуга.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

12:11 Макдоналдс закрывается в Великобритании и Ирландии

Сеть Макдоналдс с сегодняшнего дня закрывает свои рестораны быстрого питания в Великобритании и Ирландии из-за угрозы распространения коронавируса. В России рестораны пока работают. Здесь для обеспечения безопасности сеть закупила пять тысяч градусников, а также приобрела девять тысяч литров кожного антисептика, который доступен в зонах касс и выдачи заказов для всех желающих бесплатно.

11:54 Хорватия садится на карантин

Власти Хорватии вводят запрет на выход из домов жителям в связи с эпидемией коронавируса. На утро 23 марта в стране зафиксировано 306 случаев заражения. Накануне здесь произошло землетрясение силой 5,3 балла. Премьер-министр страны Андрей Пленкович сказал, что Хорватию потрясли два кризиса одновременно - коронавирус и землетрясение, самое сильное за последние 140 лет.

09:50 компании закрывают производства

Крупные компании Южной Кореи останавливают работу своих заводов на территории Индии из-за эпидемии коронавируса. Среди предприятий: Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor и Kia Motors.

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