Испанская художница выложила в Сеть первую книгу о коронавирусе для детей

Как бы нам ни хотелось оградить детей от тревоги на тему вирусов и эпидемий - сделать это в условиях вынужденных каникул, самоизоляций и карантинов практически невозможно. Дети начинают задавать вопросы. Почему опасно ходить в школу? А этот вирус лечится? Если я заболею, меня у тебя заберут? Если мы заразимся, бабушка умрет? И это еще не самые трудные вопросы. А отвечать надо, и при этом уверенно и спокойно. Испанская художница Мануэла Молина (Manuela Molina) нарисовала первую в мире книгу о коронавирусе, чтобы поддержать и успокоить детей по всему миру.

"#COVIBOOK - это приглашение для семьи обсудить весь спектр чувств и мыслей, возникающих в связи с текущей ситуацией, - рассказывает она. - Важно отметить, что это не источник научной информации, а скорее инструмент, основанный на фантазии".

Мануэлла перевела свою мини-книгу на 21 язык мира, включая английский, французский, арабский, греческий и русский, и предлагает всем абсолютно бесплатно ее скачать и распечатать. "Пусть дети читают, рисуют, задают вопросы, ведь только так можно перестать бояться", - обращается художница к родителям и педагогам.

И, действительно, коронавирус Мануэлы Молины совсем не страшный. Просто веселая красная клякса, которая и сама переживает из-за того, что напугала людей. Вирус честно рассказывает о том, что он путешествует по миру и иногда приходит в гости к людям. И тогда они начинают испытывать проблемы с дыханием, у них поднимается температура и начинается кашель. Но, к счастью, вирус нигде не задерживается надолго и почти все люди выздоравливают.

Главное, чему учит Молина ребят, - это не боятся и доверять взрослым, которые точно знают, что нужно делать. Дети и сами могут помочь взрослым, если будут тщательно мыть руки и пользоваться антибактериальными средствами.

Пять книг о вирусах

Если ваш ребенок захочет больше узнать о вирусах и болезнях, советуем дать ему прочитать одну из этих книг.

Про живой дом

Юрий Нечипоренко, Егор Егоров

М.: Арт-Вохонка, 2018

Знакомство с миром вирусов стоит начать именно с этой книги. Здесь собрана вся информация о самом важном элементе - клетке. Все живое на земле состоит из клеток, и если разобраться в том, как все устроено, многие вопросы отпадут сами собой. Ее авторы - ученый и детский писатель постарались сделать так, чтобы читатели получили сведения с переднего края науки. Книга иллюстрирована рисунками Ольги Золотухиной по эскизам и схемам автора Егора Егорова, который является также автором фотоснимков, сделанных под микроскопом. Веселые образы помогут подросткам и взрослым познакомиться с устройством живой клетки - такой непростой, такой загадочной.

Однажды в мире вирусов и бактерий

Елена Ульева

М.: Clever, 2019

Эта энциклопедия поможет совершить ребенку путешествие в невероятный мир вирусов и бактерий. Он узнает, как победить вирусы-вредилусы, зачем нужно делать прививки и какую пользу приносят бактерии.

Тайная война микробов

Флоранс Пино, Стефан Киель

М.: Пешком в историю, 2016

Бактерии, вирусы, грибы... Эти малыши образуют гигантскую невидимую вселенную! Каждую секунду в организме человека разворачиваются баталии, вот только невооруженным глазом эти захватывающие сражения не разглядеть. А жаль, ведь тут и шпионаж, и маскировка, и точечные атаки, и артобстрелы… И как тут разобраться, кто друг, а кто враг человеку?

Вилли вирус. Увлекательное знакомство с миром простуды и насморка

Хайди Трпак, Лэйтл Леонора

Перевод: А. Перевощикова

М.: Эксмо, 2017

Один вежливый, но озорной вирус по имени Вилли приглашает в свой маленький, почти невидимый мир простуды и насморка! Он расскажет о том, чем занимается каждый день, пригласит в гости и покажет своих родственников. Красочные и наглядные иллюстрации и простой текст делают материал максимально доступным для восприятия даже самых маленьких читателей.

Вирусы. Скорее друзья, чем враги

Карин Меллинг

Перервод: Марина Веселкова

М.: Альпина Паблишер, 2018

Мы привыкли думать, что вирусы несут нам только угрозу, но на самом деле большинство вирусов безвредны. Они повсюду: в воздухе, растениях и животных, внутри нас самих и даже на нашей коже. Они борются с бактериями, влияют на погоду, наше самочувствие и настроение, могут способствовать ожирению или лечить от него. Вирусы - часть нашего генома! Они помогли нам стать теми, кто мы есть. Путешествие по миру вирусов совершим вместе с известным вирусологом Карин Меллинг.