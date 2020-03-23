Из Сербии эвакуировали 118 россиян

"23 марта самолетом авиакомпании Air Serbia из Белграда в Москву при содействии посольства вывезено 118 российских граждан, нуждавшихся в эвакуации из-за эпидемии коронавируса и введенного в стране чрезвычайного положения", - заявили в дипмиссии. В представительстве выразили признательность "сербским друзьям за проявленную солидарность и оказанное содействие". Дипломаты также заверили, что Москва делает все возможное для возвращения сербов на родину.

Согласно последним данным, в Сербии остаются еще более 100 россиян. Посольство призывает их оставаться на связи и быть готовыми к быстрому отъезду. "Информация об эвакуации может поступать в любое время суток", - подчеркнули в дипмиссии.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. В Сербии отмечено 222 случая заражения. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней и комендантский час.