Кабмин разрешил жителям ДНР и ЛНР въезжать на территорию РФ

Жители Донецкой и Луганской областей Украины исключены из списка иностранцев, которым запрещен въезд на территорию России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин также разрешил въезжать в страну воздушным путем гражданам государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, которые следуют транзитом через Россию на родину.

Ранее российское правительство запретило прибытие в страну граждан других государств, включая Беларусь, из-за пандемии коронавируса. Ограничение действует до 1 мая.