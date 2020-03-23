Кабмин выделяет более 22 млрд руб. на средства защиты от коронавируса

Правительство выделяет из резервного фонда более 22 миллиардов рублей на закупку и производство средств защиты и техники для борьбы с коронавирусом.

Министерство промышленности и торговли получит 7,5 миллиарда рублей на закупку в 2020 году не менее 5700 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Еще 5 миллиардов пойдут на приобретение теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

До 1 апреля минпромторг получит 10 миллиардов рублей увеличение объемов производства в стране оборудования для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарств и медизделий, а также их закупку за пределами страны.

Федеральному медико-биологическому агентству предоставлены 491,7 миллиона рублей на работы по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.