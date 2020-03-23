Московский метрополитен из-за коронавируса не прекратит работу. Но его сотрудники дополнительно закупили 14 тонн дезинфицирующих средств для обработки составов всех элементов инфраструктуры - поручней эскалаторов, турникетов, автоматов по продаже билетов. Обработку проводят каждые два часа, включая ночное время. На станциях с самым большим пассажиропотоком работают медики с тепловизорами.
Родителям вернут деньги
В Хабаровском крае встречать школьников на недельных каникулах должны были три загородных оздоровительных центра и 218 пришкольных лагерей. Сотни родителей заранее спланировали отдых ребят и давно уже приобрели путевки. Как вернуть деньги?
В министерстве образования и науки региона сообщили, что надо обратиться к руководству лагеря. За пришкольный лагерь отвечает управление образования муниципалитета. А на вопросы родителей о занятости детей в период карантина ответят работники Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Специалисты организуют консультации по "горячей линии", но и в прямых эфирах в "Инстаграме".
Для тех родителей, кто купил путевки (в том числе и на лето), но хочет от них отказаться, в Костромской области организуют прием в департаменте соцзащиты. Проблемы с возвратом не будет. Практика отработана. Однако родителей просят немного подождать с летним отдыхом: ситуация с путевками прояснится в ближайшее время. Возможно, отменят первую и вторую смены, а третью и четвертую сохранят.
Но мало вернуть деньги, надо еще помочь родителям и детям пережить внеплановые длинные каникулы. В Пензенской области они наступили еще 17 марта. Тогда же стало известно, что не будет пришкольных лагерей, которые обычно работали в это время. Деньги за питание детей родителям вернули в полном объеме - перевели на карточку. И для тех, кому не с кем оставить дома ребенка младшего школьного возраста, с 23 марта в каждой школе работают дежурные группы. Они формируются по заявке на каждый день, и пребывание детей в них строго ограничено. Ребята приносят еду из дома и не покидают классную комнату. С детьми работают педагоги.
А для школьников в Краснодарском крае на время весенних каникул предложен целый комплекс онлайн-программ для профессиональной ориентации и технического творчества. Свои ресурсы бесплатно открыли учебные центры, библиотеки, музеи, образовательный центр "Сириус".
Срочно требуются курьеры и программисты
Количество резюме соискателей на этих порталах за март не изменилось, а вот вакансий стало меньше на 15-20%. Компании, вынужденные сократить или приостановить свой бизнес, новых людей не нанимают, им бы своих сотрудников поддержать.
При этом по-прежнему легко найти работу IT-специалистам. Именно IT-компании оказались наиболее готовыми к удаленной работе значительной части своих сотрудников. Если для перевода бизнес-процессов на удаленный режим большинству организаций требуется минимум неделя - чтобы отработать технологии взаимодействия распределенного коллектива, отладить серверные мощности, - то в IT-индустрии этот формат активно применялся и раньше, в большинстве случаев значительных дополнительных усилий и инвестиций трансформация не потребовала. И, кроме того, массовый переход на виртуальную работу компаний других секторов экономики завалил IT-компании новыми заказами.
Вряд ли в ближайшее время останутся не у дел и курьеры с водителями. Из-за карантина компании по доставке еды расширяют свою деятельность.
Относительно легко сейчас устроить в продуктовый ретейл, логистику, фармацевтику. Внезапные школьные каникулы увеличили спрос на услуги нянь и репетиторов.
На прежнем уровне сохраняется потребность в рабочих профессиях, в первую очередь строителях.
- Потрясения сродни принимаемым сейчас карантинным мерам всегда приводят к очень серьезной трансформации экономики, часть профессий теряют актуальность и уходят в прошлое, другие же, наоборот, зарождаются или получают новые возможности, - объясняет ситуацию профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
С начала марта число и вакансий, и резюме, связанных с удаленной работой, утроилось. И это не случайно. По оценкам сервисов поиска работы, порядка четверти компаний в крупных городах уже отправили всех, кого только смогли, на удаленку. У них просто нет смысла брать нового сотрудника в офис - с ним там просто некому будет заниматься.
При этом продолжают ездить на работу руководители, HR-менеджеры, бухгалтеры, производственный персонал - их физическое присутствие оказывается совершенно необходимым.
Еще одна тенденция - значительно увеличилось число поисковых запросов с пометкой "работа рядом с домом".
У кого где болид
Впервые за много лет сезон "Формулы-1" в этом году стартует не в марте: несмотря на то что все команды приехали на первую гонку сезона в Австралию, организаторы Гран-при были вынуждены отменить заезды - у сотрудника McLaren обнаружили коронавирус. После международная федерация автоспорта (FIA) приняла решение отменить или перенести все гонки чемпионата до Гран-при Канады, который пройдет с 12 по 14 июня в Монреале.
Заполнить уик-энды без реальных гонок руководство чемпионата решило оригинальным способом: командам - участникам "Формулы-1" предложили провести виртуальные гонки в официальном симуляторе - игре F1 2019. В игре должны были принять участие "боевые" пилоты, но поскольку не все они имеют виртуальный опыт вождения болида, многие решили отказаться от участия. Тем не менее некоторые гонщики все же выехали на трассу.
Первый виртуальный Гран-при прошел успешно - только на YouTube за гонкой следили около 200 тысяч человек. Но чтобы аудитория стала больше, в соревнованиях должны принимать участие все реальные пилоты команд, а не только некоторые, а также нужно что-то сделать с трансляцией - стандартное переключение камер в игре не идет ни в какое сравнение с телетрансляцией.
По мнению Ярослава Мешалкина, директора по стратегическим коммуникациям ESforce Holding, симуляторы не скоро смогут заменить реальные виды спорта: это станет возможным при условии, что виртуальная модель не будет уступать физической, а симулятор будет требовать тех же нагрузок, что и "спорт-прародитель". Но когда люди не могут смотреть настоящие соревнования, виртуальная замена становится актуальной. "Гонки, файтинги, футбол, хоккей и другие симуляторы реальных видов спорта просты для понимания, поэтому легче "заходят" массовой аудитории, чем киберспортивные игры типа Dota 2 или Counter-Strike. Плюс такие соревнования легко сделать более эмоционально насыщенными за счет привлечения в качестве участников реальных спортсменов и звезд шоу-бизнеса", - заключил он.
С Мешалкиным не согласен игровой журналист Денис Русаков: "Сейчас появилось множество аксессуаров, дополняющих реалистичность ощущений. Не только руль и педали, но и кресла с двигателями, которые "трясут" игрока как в настоящем автомобиле. Не стоит забывать и про VR-шлемы".
Виртуальные соревнования проводятся и в других видах спорта. В американской гоночной серии NASCAR тоже состоялся заезд с участием реальных пилотов и звезд шоу-бизнеса. Победитель получил 10 тысяч долларов. В Испании решили провести благотворительный турнир по FIFA 20 с участием действующих футболистов команд La Liga - вырученные деньги (около 141 тысячи евро) потратят на борьбу с вирусом.
Мытье для катания
На юге города, в 16-м автобусном парке, водитель Алексей Поверин уже прошел медосмотр и измерение температуры. Но выехать не может - два сотрудников клининговой компании в специальных защитных масках обрабатывают салон автобуса - стены, пол, валидаторы. Особое внимание - поручням, стеклам, сиденьям. Мощная пенистая струя хлещет по машине и снаружи. Воздух в депо пропитан смесью хлорки, жидкого мыла и парфюмерных отдушек. Вся процедура занимает 3-4 минуты. Немного отдышавшись, дезинфекторы приступают к следующему автобусу. Всего в сутки из этого парка выходят на линию 700 автобусов.
Главный инженер филиала "Южный" ГУП "Мосгортранс" Игорь Мишин рассказал, что раньше такую дезинфекцию проводили раз в сутки, когда автобус возвращался с линии, теперь мойку проводят и перед отправкой состава на маршрут.
- Мы увеличили и концентрацию дезинфицирующего средства: используем 0,3 мл дезинфицирующей жидкости на 10 литров воды. Антибактериальное действие этой обработки сохраняется до часа, а потом поручни просто чистые, - говорит Мишин. - Во время рейсов обработка не ведется, так как в составе моющих средств - хлорсодержащие препараты. Поэтому специалисты клининговых компаний работают в защитной одежде, масках и перчатках. А водитель во время дезинфекции не покидает рабочее место.
Такие меры введены для всех всего в день 6,5 тысячи единиц наземного транспорта, которые каждый день выезжают на улицы Москвы. На линии безопасности водитель теперь не имеет права открыть окно внутрь салона ни для продажи билетов, ни для разговора с пассажиром. Более 9 тысяч остановок теперь тоже ежедневно моют дезинфицирующими средствами 85 рабочих бригад, или около 200 человек.
Чаще проводится дезинфекция и в метро. Раз в 1,5-2 часа протирают дезинфицирующими салфетками ручки входных дверей, терминалы для оплаты банковских карт, турникеты, поручни эскалаторов. Словом, всего, чего касается пассажир. Хлорсодержащие препараты здесь не применяют - не улица, под землей быстро не выветрится, поэтому используют средства с высокой антимикробной и антивирусной активностью, разрешенные Роспотребнадзором. На станциях генеральную уборку проводят ночью, а вагоны при заходе в депо еще и облучают кварцем.
Эпидемия увольнений
Массовое закрытие заводов и предприятий малого и среднего бизнеса в связи с пандемией приведет к беспрецедентному 50-процентному падению ВВП США, а безработица в стране уже во втором квартале текущего года взлетит до 30 процентов. Такой мрачный прогноз в интервью информагентству Bloomberg накануне высказал председатель федерального резервного банка города Сент-Луис Джеймс Баллард. Заметим, что возглавляемое этим чиновником финансовое учреждение является одним из 12 региональных резервных банков США, которые составляют основу центрального банка страны. Поэтому предсказания информированного банкира, который оценил текущие потери американской экономики в астрономические 2,5 триллиона долларов, явно не взяты с потолка. "Речь идет о плановой, организованной частичной остановке экономики США во втором квартале. Это огромный шок, мы стремимся справиться с ним и сохранить контроль", - сказал Баллард.
Напомним, на прошлой неделе крупнейшие американские автозаводы - General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler - по требованию профсоюзов остановили свои конвейеры из-за стремительного распространения Covid-2019, которым, по последним данным, заболели 35 300 американцев.
Тем временем, по данным ресурса axios.com, 96 процентов владельцев малого бизнеса в США уже заявили о начавшихся у них проблемах из-за пандемии. Из них треть предпринимателей уверены: в сложившихся условиях они не смогут продержаться более трех месяцев, прежде чем будут вынуждены выходить из бизнеса, сворачивая свои дела и увольняя наемных работников. Аналитики американских кадровых агентств составили список наиболее "уязвимых" вакансий, который возглавляют кассиры, официанты, повара и садовники.
Количество наиболее подверженных риску остаться без работы американцев, по оценке издания Politico, составляет порядка 24 миллионов человек.
Хроника коронавируса
16:07 из Сербии вывезли 118 россиян
Из Сербии в Москву эвакуировали 118 россиян, застрявших здесь из-за введенного чрезвычайного положения. В Сербии остаются еще более 100 россиян. Посольство России призывает их оставаться на связи и быть готовыми к быстрому отъезду.
16:01 Возбуждено уголовное дело за нарушение самоизоляции
Главного инфекциониста минздрава Ставропольского края, у которой был обнаружен коронавирус, подозревают в халатности и сокрытии информации. В разгар эпидемии в Европе с 6 по 9 марта она посетила Мадрид, а после возвращения не сообщила о своей поездке руководству и пренебрегла 14-дневным карантином.
15:03 Медики в группе риска
В Испании коронавирусом заразились 3910 медицинских работников. Одной из причин такой статистики называется высокая загруженность больниц. Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу жертв и выявленных случаев заражения. На 23 марта зафиксировано 33 089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 человек. В стране введен полный карантин. За его нарушение были задержаны около 600 человек.
14:02 "Аэроэкспресс" может отменить утренние и вечерние рейсы
Компания "Аэроэкспресс" изучает возможность отмены утренних и вечерних рейсов из-за снижения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции. Также компания продлила до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года. При этом, если пассажиры приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена им в полном объеме.
13:52 Израиль переходит к карантину
Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан допустил переход страны к полному карантину из-за эпидемии коронавируса. В этом случае страна будет разделена на отдельные сектора, которые будут патрулировать военные и полиция. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 1238 израильтян, из которых 24 находятся в тяжелом состоянии. Один человек умер, 37 излечились.
13:27 В ФРГ недостает рабочих рук в сельском хозяйстве
В Германии из-за коронавируса не хватает более 300 тысяч сезонных рабочих для уборки сельскохозяйственного урожая. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Министерства экономики и энергетики ФРГ. Для их поиска сейчас создают специальную онлайн-платформу.
13:06 Грузия останавливает движение транспорта между городами
Власти Грузии из-за эпидемии коронавируса с 24 марта приостанавливают автомобильное и железнодорожное сообщения между городами. Число инфицированных в стране коронавирусом достигло 54 человек, из них 8 выздоровели, смертельных исходов нет. В субботу в Грузии объявлено чрезвычайное положение.
12:12 Онлайн-сервисы в одном месте
В России запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни на удаленке. С 23 марта он доступен по адресам все.онлайн и vseonline.online. Сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. В списке доставка продуктов и готовой еды, транспортные сервисы, сервисы образования, организации досуга.
12:11 Макдоналдс закрывается в Великобритании и Ирландии
Сеть Макдоналдс с сегодняшнего дня закрывает свои рестораны быстрого питания в Великобритании и Ирландии из-за угрозы распространения коронавируса. В России рестораны пока работают. Здесь для обеспечения безопасности сеть закупила пять тысяч градусников, а также приобрела девять тысяч литров кожного антисептика, который доступен в зонах касс и выдачи заказов для всех желающих бесплатно.
11:54 Хорватия садится на карантин
Власти Хорватии вводят запрет на выход из домов жителям в связи с эпидемией коронавируса. На утро 23 марта в стране зафиксировано 306 случаев заражения. Накануне здесь произошло землетрясение силой 5,3 балла. Премьер-министр страны Андрей Пленкович сказал, что Хорватию потрясли два кризиса одновременно - коронавирус и землетрясение, самое сильное за последние 140 лет.
09:50 компании закрывают производства
Крупные компании Южной Кореи останавливают работу своих заводов на территории Индии из-за эпидемии коронавируса. Среди предприятий: Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor и Kia Motors.