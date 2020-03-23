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Рубрика: Культура

Библиотека идет в сеть

Как получить 250 000 книг бесплатно, не выходя из дома
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Мало кто сегодня не пользуется услугами различных электронных библиотек. Скачать книгу в свой смартфон или электронную "читалку" - быстро, удобно, но не всегда экономично: многие бестселлеры доступны только платно. Россотрудничество совместно с "ЛитРес:Библиотекой" запустило проект "Мой русский" - электронную базу, в которой сегодня уже 250 000 книг. Проект позволяет библиотекам российских центров науки и культуры (РЦНК) за рубежом виртуально выдавать читателям книги по системе обычных "книговыдач".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Читатели библиотек могут получить бесплатный доступ к электронным книгам на русском языке. Причем не только к русской классике, которую обычно бесплатно предлагают во всех цифровых библиотеках, но и к актуальным новинкам, бестселлерам, изданиям-лауреатам национальных и международных премий.

Фото: iStock
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Главный плюс системы - быстрое получения книг в любом месте, где есть интернет. Читать их можно на любых персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и других мобильных устройствах (Android, iOS, Windows). Как и в обычной библиотеке, книга "выдается" на 14 дней, после чего возвращается "на полку". Если не дочитали - не беда, можно взять снова.

Как получить читательский билет? Нужно обратиться к библиотекарю через интернет-портал "Система поддержки русских школ за рубежом" или на сайтах представительств Россотрудничества и сообщить персональные данные: имя и фамилию, дату рождения, а также e-mail или номер мобильного телефона. Библиотекарь создаст электронный читательский билет и вышлет на почту личный логин и пароль. Используя их, авторизируйтесь на сайте проекта rs.litres.ru или в мобильных приложениях.

- Проект очень популярен у наших соотечественников за рубежом: теперь им не надо выбирать день и время, чтобы сходить в библиотеку: все есть в цифровом формате, - отметила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. - Доступ бесплатный, база книг на русском языке очень большая, причем по абсолютно разным жанрам: это и художественная, и техническая, и методическая литература, а также учебники для школ и вузов.

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