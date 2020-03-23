В России ситуация с коронавирусом развивается не так остро, как в других странах. 71 новый случай заболевания за последние сутки, 438 больных по всей стране. И тем не менее именно вопросу, как остановить распространение этой напасти, были посвящены все первоочередные дела премьер-министра Михаила Мишустина.

Основное внимание он уделил защите пожилых россиян. "Почему я об этом говорю? - объяснил глава правительства на совещании с вице-премьерами. - Ситуация, которая складывается в мире из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. Это наши родители, бабушки и дедушки, пожилые соседи. Те, у кого снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Именно им угрожает в первую очередь опасность!"

Обращаясь к самим представителям старшего поколения, Михаил Мишустин попросил: "Пожалуйста, отнеситесь к этой информации серьезно. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу". Губернаторам же поручил продумать, как власти на местах могут помочь этим людям пережить временное заточение в четырех стенах. А их между прочим, у нас немало. Ведь вместе с ростом продолжительности жизни Россия в прошлом году вошла в ТОП-10 стран по количеству населения старше 65 лет - сегодня у нас таких 14% или примерно 20,5 миллиона человек.

В одной Москве более трех миллионов пенсионеров. Есть среди них и те, кому 90-95 и даже более 100 лет. Но большая часть - 1 миллион 700 тысяч человек, это все-таки активные и даже еще вполне трудоспособные люди. Те, кому в 90-е годы, пору становления новой России, было всего под 30. Они первыми стали заниматься предпринимательством, многие продолжают вести свое дело и сейчас. Да и москвичи, которые ушли уже на заслуженный отдых, дома сидеть не привыкли. Недаром за первый же год программы "Московское долголетие" около 200 тысяч жителей столицы занялись во вновь созданных кружках и секциях изучением иностранных языков, пением, фитнесом и другими интересными делами, до которых у них не доходили руки, пока работали. И тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин был вынужден в своем указе объявить домашний карантин для всех москвичей старше 65 лет, а также горожан с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких (астмой), легочным сердцем и нарушением легочного кровообращения, имеющим трансплантированные органы и ткани, с хронической болезнью почек, злокачественными образованиями, также перенесшим инфаркт и инсульт). В равной мере это относится и к работающим. Работодателям он поручил перевести таких работников на удаленку или предоставить им оплачиваемый отпуск либо дать больничный. Обращаясь к ветеранам, Собянин объяснил в своем блоге такое решение: "Понимаю, что вам оно ­может не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам".

Сергей Собянин: Решение о соблюдении домашнего режима может не понравиться, но оно продиктовано искренней заботой о вас

Новый указ - не просто запретительный документ. В нем подробно рассказано, к кому за помощью могут обратиться "самоизолированные". Чтобы заказать продукты и лекарства, в том числе и льготные, бесплатные препараты, достаточно будет позвонить по "горячей линии": 8 (495) 870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. Домашний карантин начинается только с 26 марта, но, как убедились корреспонденты "РГ", заказы нуждающихся по этому телефону уже принимают. По этому же номеру можно заказать и больничный лист - его доставит курьер домой. Не нужно волноваться и о том, что пришло время заплатить за телефон или коммуналку, а значит, придется выйти из дома. Не надо выходить, подчеркивает мэр. Операторам связи дано указание не отключать горожанам этой категории телефон, даже если на нем не будет денег, а управляющим компаниям - временно не начислять пени за просрочку платежей. Просит Собянин не посещать в это время и никаких общественных мест. А еще лучше, пишет он, если есть возможность, уехать на дачу, тем более что погода обещает быть теп­лой.

Городские власти же готовы компенсировать москвичам и дополнительные расходы, которые могут у них возникнуть во время домашнего карантина (например, заплатить за доставку чего-нибудь из интернет-магазина). Две тысячи рублей выплатят им сразу после начала режима самоизоляции на счет или карту, на которые они получают пенсию и другие социальные выплаты, а еще две тысячи - после его завершения. При условии, что режим не будет нарушаться . Первый опыт домашнего карантина уже убедительно доказал, что система видеонаблюдения в столице успешно справляется с контролем за ним.

Михаил Мишустин: Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу

С аналогичной просьбой - не покидать своих квартир до 14 апреля - обратился к жителям Подмосковья в возрасте 65+ и губернатор Андрей Воробьев. "Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах. А вот выходить в аптеку или в магазин прошу вас только в крайнем случае", - подчеркнул он. Особенно прислушаться к этой просьбе должны работающие пенсионеры. В Подмосковье их 275 тысяч. Если нет возможности уйти на удаленку, глава региона советует взять больничный лист - и здесь для этого не нужно идти в поликлинику, документ помогут оформить на "горячей линии" по коронавирусу, ее номер: 8 (800) 550-50-30. Привезут больничный на дом курьеры или волонтеры.

Они же взяли на себя обязательство обеспечить одиноких стариков продуктовыми наборами, которые также привозят на дом. Ежедневно социальные службы обзванивают пенсионеров старше 65 лет. Всем нуждающимся привозят коробки с крупой, консервами, мукой, молоком, чаем и сладостями. Такие же наборы получают многодетные семьи - их дети имеют право на бесплатное питание в школах, но школы в Подмосковье закрыты и питание выдают продуктовыми наборами.

Андрей Воробьев: Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах

"Мы постарались сделать так, чтобы в этот период у пожилых граждан возникало как можно меньше проблем, - говорит Андрей Воробьев. - Оплачивать телефон, интернет, коммуналку можно дистанционно или вовсе отложить до апреля, если возможностей для дистанционной оплаты нет. Мы приняли меры, чтобы блокировок и штрафов не было", - уточнил Андрей Воробьев. Все жители области старше 65 лет за соблюдение карантина получат выплату в размере 3000 рублей. Полторы тысячи им перечислят в течение этой недели, еще полторы - 14 апреля, в день завершения карантина.

Постарались достучаться власти региона и до молодых. "Воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми, - призвал их Сергей Собянин. - Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет".

К вынужденному сидению дома москвичи отнеслись с ответственностью и юмором.

А как в регионах?

В регионах начали работать "горячие линии" для помощи пожилым людям, одиноким и инвалидам. Так, в Ростове-на-Дону заработал телефон "горячей линии" для помощи инвалидам и одиноким пожилым людям. Для удобства горожан телефон многоканальный и работает в круглосуточном режиме 8-988-572-65-69. Позвонив по нему, можно заказать доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных средств.

Как сообщил информационный партнер "РГ" - газета "Марийская правда", в Марий Эл создан Штаб помощи жителям во время пандемии коронавируса. "Горячая линия" принимает звонки от пожилых и одиноких жителей. В случае необходимости волонтеры приезжают на дом к пожилым и одиноким людям и решают ряд бытовых вопросов, например, покупают еду и лекарства, выносят мусор.

По информации другого партнера "РГ" - газеты "Петербургский дневник", в городе ведутся переговоры об смс-информировании пожилых людей об ограничении посещения общественных мест и соблюдении карантинных мер, обсуждается создание линейки бесплатной доставки для пенсионеров. Сегодня уже одна из торговых сетей предлагает типовую корзину для пенсионеров и условия бесплатной доставки.

Подготовили Николай Грищенко, Екатерина Угодникова