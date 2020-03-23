Президент России определил амбициозные национальные цели и стратегические задачи в сфере здравоохранения до 2024 года. С существующими сегодня инструментами в части охраны здоровья достичь их будет очень сложно.

Одним из важнейших инструментов в их достижении могло бы стать реальное увеличение потребления лекарств гражданами, поскольку мы по этому показателю на крайне низком уровне. Но, учитывая, что 20 миллионов наших граждан находятся за чертой бедности и в последние три-четыре года реальные доходы граждан практически не растут, надеяться на то, что они смогут сами покупать современные лекарства, невозможно. Действующая система льготного лекарственного обеспечения нуждается в серьезном реформировании. У нас 16 миллионов льготников, но только 2,5 миллиона из них получают лекарства, остальные выбирают денежную компенсацию, из-за чего солидарный принцип в этой системе не работает. Часто встречаясь с избирателями, я чувствую огромный социальный запрос на тему доступности лекарств.

Что необходимо делать в первую очередь? Разработать концепцию изменений и постараться добиться консенсуса по этому вопросу. Концепция должна решать вопросы доступности лекарств, сохранения инвестиционной привлекательности фарминдустрии, сбалансированности бюджетов. Безусловно, необходимо привлечь к обсуждению все общество, потому что тема касается каждой семьи, каждого гражданина.

Далее необходимо выбрать самый эффективный из вариантов лекарственного возмещения. Правовая основа в виде федерального закона, сопровождающего внедрение программ лекарственного обеспечения в нескольких субъектах, обеспечит последующий запуск проекта на всю страну. Сегодня идет много споров о финансовых источниках. Дополнительные расходы бюджета по объему могут быть сопоставимы с решением задач индексации пенсий работающих пенсионеров или выплаты материнского капитала. Дать всем и все бесплатно - на это никаких денег не хватит. Парламентская оппозиция активно критикует нас за то, что в налогообложении нет прогрессии. Но прогрессия могла бы быть как раз в части лекарственного возмещения: граждане, имеющие достаточный доход, могли бы сами приобретать лекарства за полную стоимость, а тем, у кого доходы низкие, цена возмещалась бы полностью.

Система льготного лекарственного обеспечения нуждается в серьезном реформировании

Погрузить лекарственное возмещение в программы ОМС за счет роста страховых взносов невозможно. В ближайшее время мы ни в коем случае не должны повышать налоговую нагрузку - для развития экономики это контрпродуктивно. Кроме того, у нас достаточно много граждан не застрахованы в системе ОМС.

Далее необходимо решение по перечню ЖНВЛП - он очень большой, и к нему много вопросов. Есть и еще один аспект: через какие аптеки граждане будут получать препараты по возмещению? Например, в Татарстане почти 150 государственных аптек, а в соседних субъектах нет ни одной. Правительство подготовило законопроект о запрещении ГУПов и МУПов, он полностью закроет все государственные аптеки, придется создавать бюджетные учреждения. Мы были категорически против этого решения.

Наконец, чтобы эксперимент стартовал, нужны активность и лидерство в этом Минздрава России. Конечно, вопрос непростой, но нет ничего непреодолимого. Решение этой проблемы позволит выйти на другой уровень охраны здоровья.