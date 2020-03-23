Новости

В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22:54
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22:28
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 21:36
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 21:01
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 20:57
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 20:26
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 20:18
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 20:13
Греция закрылась на карантин 19:56
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 19:55
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 19:49
В Германии запретят собираться больше, чем по двое 19:48
Горнолыжный курорт в Хибинах досрочно закрылся из-за коронавируса 19:38
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 19:29
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне 19:22
СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро 19:02
В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков 19:01
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы 17:58
Станции Некрасовской линии московского метро откроются на день раньше 17:41
В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов 17:30
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России 17:25
Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России 16:40
Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке 16:33
В Москве закрыли для посещения бассейны, аквапарки и фитнес-клубы 16:19
Польша ограничила мобильность войск НАТО, закрыв границы из-за COVID-19 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 22:39
Рубрика: Спорт

В Канаде доигрались

Как медики заразились на турнире по керлингу
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Скандальный случай с группой канадских медиков и ученых наглядно продемонстрировал, чем чревато легкомысленное отношение к ограничительным мерам против распространения коронавируса.

В то самое время, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляла пандемию из-за коронавируса, на западе Канады начался турнир по керлингу для врачей и деятелей науки от медицины. Формально решение ВОЗ и меры властей Канады на тот момент не требовали отмены турнира, поскольку тогда действовал запрет только на те массовые мероприятия, где собираются более 250 человек. Более жесткие меры, ограничившие это число до 50, были приняты только 17 марта. Сами медики решили не проявлять повышенную бдительность. Соревнования, проходившие с 11 по 14 марта в Эдмонтоне, не отменили.

Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса

В итоге из около 60 посетивших мероприятие человек у 13 уже подтвердили коронавирус. Одним из заболевших оказался президент Медицинской ассоциации провинции Саскачеван доктор Алан Ву.

"Надеюсь, что мой пример послужит сигналом для всех работников здравоохранения и других граждан. Необходимо сохранять бдительность в отношении своего здоровья. Каждый должен принять меры предосторожности", - заявил Алан Ву местной прессе. После турнира, не подозревая, что заражен коронавирусом, он продолжил работать с пациентами - по специальности он хирург-ортопед. Теперь больница обзванивает всех, с кем контактировал врач-керлингист. Сам Ву публично принес извинения за случившееся. Все остальные, кто посетил турнир, но пока не имеет симптомов, с конца прошлой недели находятся в режиме самоизоляции, ожидая результатов тестов на COVID-19.

На данный момент удалось выяснить, что коронавирус на турнир "завез" прилетевший из американского Лас-Вегаса врач. Сейчас проводится работа по отслеживанию перемещений всех участников турнира, а также их контактов. Ситуация осложняется тем, что многие из них являются практикующими терапевтами и успели за прошедшую неделю принять не один десяток пациентов. А некоторые вернулись в университеты, где продолжили научную, а также преподавательскую деятельность.

Спорт Виды спорта Зимний спорт Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Пять военнослужащих в Мурманске госпитализированы после подрыва боеприпаса
В Уфе обнародовали видео с места ликвидации боевика
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год