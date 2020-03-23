Скандальный случай с группой канадских медиков и ученых наглядно продемонстрировал, чем чревато легкомысленное отношение к ограничительным мерам против распространения коронавируса.

В то самое время, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляла пандемию из-за коронавируса, на западе Канады начался турнир по керлингу для врачей и деятелей науки от медицины. Формально решение ВОЗ и меры властей Канады на тот момент не требовали отмены турнира, поскольку тогда действовал запрет только на те массовые мероприятия, где собираются более 250 человек. Более жесткие меры, ограничившие это число до 50, были приняты только 17 марта. Сами медики решили не проявлять повышенную бдительность. Соревнования, проходившие с 11 по 14 марта в Эдмонтоне, не отменили.

В итоге из около 60 посетивших мероприятие человек у 13 уже подтвердили коронавирус. Одним из заболевших оказался президент Медицинской ассоциации провинции Саскачеван доктор Алан Ву.

"Надеюсь, что мой пример послужит сигналом для всех работников здравоохранения и других граждан. Необходимо сохранять бдительность в отношении своего здоровья. Каждый должен принять меры предосторожности", - заявил Алан Ву местной прессе. После турнира, не подозревая, что заражен коронавирусом, он продолжил работать с пациентами - по специальности он хирург-ортопед. Теперь больница обзванивает всех, с кем контактировал врач-керлингист. Сам Ву публично принес извинения за случившееся. Все остальные, кто посетил турнир, но пока не имеет симптомов, с конца прошлой недели находятся в режиме самоизоляции, ожидая результатов тестов на COVID-19.

На данный момент удалось выяснить, что коронавирус на турнир "завез" прилетевший из американского Лас-Вегаса врач. Сейчас проводится работа по отслеживанию перемещений всех участников турнира, а также их контактов. Ситуация осложняется тем, что многие из них являются практикующими терапевтами и успели за прошедшую неделю принять не один десяток пациентов. А некоторые вернулись в университеты, где продолжили научную, а также преподавательскую деятельность.