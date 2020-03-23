Каспийского тюленя и дальневосточную косатку занесут в Красную книгу

В российскую Красную книгу будут включены каспийский тюлень и дальневосточная популяция плотоядной косатки. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Вице-премьер поддержала решение Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, а также заключение экспертов Российской академии наук о необходимости защиты этих редких видов фауны. По словам Абрамченко, сегодня создаются все необходимые условия для восстановления природного баланса, а также убираются любые риски снижения популяции особо редких животных. "И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита", - подчеркнула вице-премьер.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа с 2008 года имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы. Прикаспийские государства также присвоили этому виду статус охраны и исключили из промысловых объектов. Сейчас численность данного вида находится в интервале 43-66 тысяч особей, что говорит о продолжающемся падении численности каспийских тюленей. С начала прошлого века и по 2012 год популяция таких тюленей сократилась на 77,5%.

Два экотипа косаток - рыбоядный и плотоядный - обитают в прибрежных водах северной части Тихого океана. Косатки двух форм различаются особенностями питания, социальной структурой и морфологией. Общая численность дальневосточной популяции плотоядной косатки в российских водах не превышает несколько сот особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, сохранение которого является приоритетным для государства.