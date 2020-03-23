Намеренное и злостное распространение ложной информации о распространении коронавируса может стать причиной для уголовного преследования, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В силу высокой общественной опасности действий, направленных на распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений (фейков) о коронавирусе, может быть введена уголовная ответственность за данные противоправные деяния", - сказал он.

Сенатор полагает, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации общественная опасность ложных сообщений о распространении болезни будет возрастать.

"Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности", - заявил он.

Ранее Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ. Ведомству предложено "принять предусмотренные законом меры реагирования" - заблокировать соответствующие сайты.

В соответствии с ч. 9 ст. 13.15. Кодекса об административных правонарушениях РФ, такой вид злоупотребления свободой массовой информации влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей на граждан, от 60 до 200 тысяч рублей на должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей на юридических.