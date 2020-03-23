Комитет Совфеда поддержал запрет для послов на иностранное гражданство

Послом РФ не сможет быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Концепцию законопроекта на эту тему поддержал Комитет Совета Федерации по международным делам.

Документ был внесен в Госдуму в конце февраля сенаторами Андреем Клишасом и Константином Косачевым 28 февраля.

Кроме послов РФ, запрет в случае принятия инициативы коснется представителей и постоянных наблюдателей РФ при международных организациях.

Внесение законопроекта обусловлено предложенными изменениями в Конституции РФ, которые будут вынесены на общероссийское голосование. В Основном законе предложено прописать запрет для ряда должностных лиц иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство.

Документ о гражданстве послов, как отметили авторы, направлен на установление единого подхода в отношении требования для лиц, замещающих госдолжности РФ, иметь только российское гражданство.

Положительный отзыв комитета будет направлен в Госдуму, сообщил его глава Константин Косачев.