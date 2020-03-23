Проще всего найти работу в условиях угрозы распространения коронавируса оказалось программистам, системным администраторам и прочим людям компьютерного мира, а также работникам сервисных компаний, следует из данных сервисов по поиску работу SuperJob и HeadHunter.

Количество резюме соискателей на этих порталах за март не изменилось, а вот вакансий стало меньше на 15-20%. Компании, вынужденные сократить или приостановить свой бизнес, новых людей не нанимают, им бы своих сотрудников поддержать.

При этом по-прежнему легко найти работу IT-специалистам. Именно IT-компании оказались наиболее готовыми к удаленной работе значительной части своих сотрудников. Если для перевода бизнес-процессов на удаленный режим большинству организаций требуется минимум неделя - чтобы отработать технологии взаимодействия распределенного коллектива, отладить серверные мощности, - то в IT-индустрии этот формат активно применялся и раньше, в большинстве случаев значительных дополнительных усилий и инвестиций трансформация не потребовала. И, кроме того, массовый переход на виртуальную работу компаний других секторов экономики завалил IT-компании новыми заказами.

Вряд ли в ближайшее время останутся не у дел и курьеры с водителями. Из-за карантина компании по доставке еды расширяют свою деятельность.

Относительно легко сейчас устроить в продуктовый ретейл, логистику, фармацевтику. Внезапные школьные каникулы увеличили спрос на услуги нянь и репетиторов.

На прежнем уровне сохраняется потребность в рабочих профессиях, в первую очередь строителях.

- Потрясения сродни принимаемым сейчас карантинным мерам всегда приводят к очень серьезной трансформации экономики, часть профессий теряют актуальность и уходят в прошлое, другие же, наоборот, зарождаются или получают новые возможности, - объясняет ситуацию профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

С начала марта число и вакансий, и резюме, связанных с удаленной работой, утроилось. И это не случайно. По оценкам сервисов поиска работы, порядка четверти компаний в крупных городах уже отправили всех, кого только смогли, на удаленку. У них просто нет смысла брать нового сотрудника в офис - с ним там просто некому будет заниматься.

При этом продолжают ездить на работу руководители, HR-менеджеры, бухгалтеры, производственный персонал - их физическое присутствие оказывается совершенно необходимым.

Еще одна тенденция - значительно увеличилось число поисковых запросов с пометкой "работа рядом с домом".