Коронавирус положил конец протестам в Ираке

Не стихавшие пять месяцев активнейшие уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака с требованиями социальных реформ, искоренения коррупции и смены власти, официально закончились до тех пор, пока не уменьшится опасность заболевания коронавирусом. Об этом заявили движения, организовывающие акции протеста.

В ходе волнений порядка 700 человек были убиты и более 28 тысяч получили ранения и травмы.

В ходе выступлений недовольным удалось добиться отставки премьер-министра Аделя Абдула Махди в конце ноября. Однако это не остановило волнения. После ухода главы правительства появились требования привлечь к ответственности виновных в гибели демонстрантов и принять новый закон о выборах.

Теперь активисты заявляют, что передышка на время коронавируса даст им возможность "исправить ошибки", чтобы затем вернуться к протестам уже "более подготовленными".

На настоящий момент в Ираке насчитывается 214 заболевших коронавирусом, 17 человек скончались. В условиях перманентных политических и экономических трудностей в стране у специалистов есть опасения, что в случае увеличения числа случаев заболевания Ирак не сможет организовать адекватного лечения.