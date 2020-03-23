Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2020 года № 150 "Об объявлении в Краснодарском крае 28 апреля 2020 г. нерабочим днем"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях)), в связи с установившейся на Кубани традицией пасхального поминовения усопших (Радоница) и обращением епархиального архиерея Православной религиозной организации "Екатеринодарская и Кубанская Епархия Русской Православной Церкви" (Московский Патриархат) митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора постановляю:

1. Установить в администрации Краснодарского края нерабочий день 28 апреля 2020 г.

2. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся и (или) использующим труд работников на территории Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством установить нерабочий день 28 апреля 2020 г.

3. В день поминовения усопших 28 апреля 2020 г.:

1) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края принять меры по обеспечению проведения поминальных мероприятий жителями городов и районов края;

2) заместителям главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующим соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края, обеспечить функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, а также организаций,

приостановка которых невозможна по производственно-техническим и организационным условиям;

3) рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.) принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка, защите всех форм собственности и личной безопасности граждан.

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Пуликовского С.К.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев











