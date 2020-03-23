Распоряжение губернатора Курской области от 20 марта 2020 года № 73-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

в абзаце первом слова "Гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации";

в подпункте 2.1 слова "на указанных территориях" заменить словами "за рубежом";

2) в пункте 3 слова "Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации";

3) пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Принять меры по изоляции работников, прибывших на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.";

4) дополнить пунктом 54 следующего содержания:

"54. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольной образовательной организации с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







