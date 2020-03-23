Распоряжение губернатора Курской области от 20 марта 2020 года № 73-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса 14:06
Проверка боевой готовности ВС Беларуси перешла к активной фазе 14:05
Видео: байкер на скорости пролетел под грузовиком и выжил 14:00
Песков рассказал про график Путина на фоне ситуации с коронавирусом 13:55
Комитет Совфеда поддержал запрет для послов на иностранное гражданство 13:48
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет 13:46
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб 13:44
Грузия останавливает работу междугороднего общественного транспорта 13:43
Компания Renault отказалась продаваться государству 13:40
Ижевским УК рекомендовали провести дезинфекцию в домах 13:36
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы 13:35
В Татарстане мать избивала дочь за плохой почерк 13:35
Итальянский райтер не завершит граффити на мэрии Краснодара 13:31
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона 13:28
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе 13:23
В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис 13:19
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса 13:15
В Мурманской области при погружении в море пропал дайвер 13:10
Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом 13:10
Под Калининградом "Искандеры" Балтфлота ударят по условному противнику 13:00
В КБР рассказали о состоянии больных коронавирусом в республике 13:00
Беспилотная маршрутка: КамАЗ будущего 13:00
В Томске роботы собрали пазл картины Ван Гога "Звездная ночь" 12:55
В Минздраве готовы увеличить вдвое места в больницах для людей с COVID-19 12:53
Вильфанд: Повторения супертеплой зимы придется ждать не менее 20 лет 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 марта 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 20 марта 2020 года № 73-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 марта 2020 г.
Опубликован 23 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

в абзаце первом слова "Гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации";

в подпункте 2.1 слова "на указанных территориях" заменить словами "за рубежом";

2) в пункте 3 слова "Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации";

3) пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Принять меры по изоляции работников, прибывших на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.";

4) дополнить пунктом 54 следующего содержания:

"54. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольной образовательной организации с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией