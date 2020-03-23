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22.03.2020 22:34
Рубрика: Спорт

Все в квадрате запасных

Лишь на уик-энд произошла полная остановка соревнований
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Временная, до лучших времен приостановка официальных соревнований по классическому волейболу получилась процессом длинным и неоднозначным. В России 21 марта вечером по местному времени в Новосибирске даже был доигран финальный тур мужской Молодежной лиги за 1-6-е места. Днем ранее в Казани определился победитель аналогичного женского турнира.

Решение о частичной приостановке чемпионата страны исполком Всероссийской федерации волейбола принял еще днем 17 марта. Но это не касалось нашего главного внутреннего турнира - Суперлиги.

Причем накануне, 16 марта, в столице произошло событие неординарное. Примерно в районе 17 часов мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проведение любых спортивных мероприятий. А в 18.00 в присутствии нескольких сотен зрителей начался матч полуфинала женской Суперлиги "Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань".

Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования

В том же самом Новосибирске 19 марта был сыгран последний перед полной паузой матч с международным статусом, но между командами из одной страны. Местный "Локомотив" в первом сражении полуфинала второго по значимости мужского Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) победил питерский "Зенит" со счетом 3:1.

Чиновники ЕКВ, до этого приостановившие все соревнования под своей эгидой, кроме противостояния между двумя российскими клубами, продолжали держать руку на пульсе. Тут для оперативности принятия окончательного, уже не оставляющего никаких вопросов решения пришлось как нельзя кстати то обстоятельство, что генеральный директор новосибирского "Локомотива" Роман Станиславов (бывший и многолетний генменеджер мужской сборной России) одновременно занимает пост главы комиссии ЕКВ по проведению еврокубков. Почти сразу после того, как решение исполкома ВФВ от 20 марта было обнародовано, ЕКВ выпустила отдельный пресс-релиз, объясняющий статус ответной игры "Зенит" СПб - "Локомотив" Нс. И он теперь точно такой же, как у всех матчей приостановленных на самом интересном месте еврокубков - "игра перенесена на неопределенный срок".

Тем временем положительный тест на коронавирус зафиксирован у французского легионера ВК "Зенит-Казань" Эрвина Нгапета. Болезнь он подхватил на родине во время короткого отпуска после завершения регулярного чемпионата 8 марта. Сейчас Эрвин в Казани находится под наблюдением врачей.

Спорт Волейбол

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