Лукашенко обсудил перспективы системы судэкспертизы

Оценить состояние и перспективы системы белорусской судебно-медицинской экспертизы стало главной целью встречи Александра Лукашенко с председателем ГКСЭ Андреем Шведом, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз создавался семь лет назад фактически с нуля. Была поставлена задача "выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Судя по докладу главы ведомства, белорусская система судебных экспертиз за эти годы стала не только уникальной и независимой, но и самой лучшей на постсоветском пространстве. "Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем", - добавил Швед, уточнив, что только в истекшем году эксперты провели почти 284 тысяч исследований. Больше всего ГКСЭ проведено исследований для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел - 62,8% и 30,5% от всех экспертиз соответственно.

Кроме того, уже два года структура стала проводить лингвистические и культурологические исследования, геммологические - на предмет отнесения камней к группе драгоценных и определения их характеристик; продуктов выстрела, позволяющие ответить на вопросы о его обстоятельствах.

В докладе президенту было обращено особое внимание на тот факт, что ведомством фактически создана трехуровневая система проведения технических экспертиз. А это позволило организовать в областях и Минске работу по фоноскопическим, экономическим, строительно-техническим, товароведческим экспертизам и исследованиям радиоэлектронных устройств, решить вопрос с проведением некоторых экспертиз в наиболее крупных районных отделах.

С момента образования ГКСЭ, констатировал Швед, одним из важнейших направлений работы экспертов является проведение исследований наркотиков. Только в истекшем году было проведено более 9,6 тысяч таких экспертиз, более 30 процентов из них - в течение 30-40 минут. Установлен контроль над оборотом 225 новых особо опасных психотропных веществ. В результате, начиная со второй половины 2014 года, в стране не зафиксировано фактов незаконного оборота неподконтрольных веществ.