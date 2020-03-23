Мадридский торгово-развлекательный комплекс превратили в морг

Руководство торгово-развлекательного комплекса "Ледовый дворец", расположенного в испанской столице, предложило использовать помещения комплекса в качестве морга, чтобы хранить тела скончавшихся от коронавируса.

Как пишет El Pais, власти города с радостью ухватились за эту возможность. В Мадриде от COVID-19 скончались уже 1263 человека, многие похоронные бюро отказались иметь дело с такими покойниками, а оставшиеся сильно загружены.

За перевозку тел и их охрану на территории "Ледового дворца" будут отвечать военные. В настоящее время идет согласование протокола их действий с региональными властями.

На катке закрытого из-за карантинных мер торгово-развлекательного будут уложены плиты из полимерных материалов, чтобы тела не касались льда. При этом будет создана картотека, чтобы в будущем не возникло неразберихи.

Комплекс расположен неподалеку от выставочного комплекса ИФЕМА, где размещен временный полевой госпиталь для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира.

Испания занимает четвертое место в мире и втрое в Европе по количеству инфицированных. Сегодня их число превысило 33 тысячи, 10,5 тысячи из них в Мадриде.