Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.

Как сообщает газета Liberation, власти Соединенного Королевства бездействовали, что очень раздражало Париж. Макрон пригрозил закрыть границу для граждан Великобритании. Только после этого Джонсон издал распоряжение закрыть места массового пребывания людей - спортзалы, рестораны, пабы, театры и развлекательные центры.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом по всем миру заразились уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.