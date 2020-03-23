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Рубрика: В мире

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: EPA/GONZALO FUENTES Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: EPA/GONZALO FUENTES
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: EPA/GONZALO FUENTES

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
Меркель озвучила беспрецедентно жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Как сообщает газета Liberation, власти Соединенного Королевства бездействовали, что очень раздражало Париж. Макрон пригрозил закрыть границу для граждан Великобритании. Только после этого Джонсон издал распоряжение закрыть места массового пребывания людей - спортзалы, рестораны, пабы, театры и развлекательные центры.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом по всем миру заразились уже более трехсот тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

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